От канцеларията на украинския президент: Зеленски е призовал Шолц да не говори с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски е призовал германския канцлер Олаф Шолц да не говори днес по телефона с руския лидер Владимир Путин, като е казал, че това ще намали изолацията на руския президент и ще допринесе за продължаване на войната.

Това съобщи канцеларията на украинския държавен глава, цитирана от Ройтерс.

Говорител на германското правителство каза, че Шолц е призовал Путин да започне преговори с Киев, които да открият пътя за „справедлив и траен мир“, след като двамата лидери проведоха първия си телефонен разговор от декември 2022 г. на фона на бушуващата война.

Шолц, който е близък съюзник на Украйна в хода на войната с Русия, е информирал предварително Зеленски за плановете си да разговаря с руския лидер.

„Канцлерът е казал на нашия президент, че планира да говори с Путин. Президентът е казал, че това само ще намали неговата изолация. Путин не иска истински мир, той иска само почивка", посочва пред Ройтерс представител на канцеларията на Зеленски.

„Разговорът с него ще позволи на Путин да промени обстановката и да продължи войната. Това няма да донесе мир, защото Путин просто ще повтори лъжите, които е казвал от години, правейки да изглежда, че вече не е изолиран“, посочва източникът на Ройтерс от Киев.

Междувременно полският премиер Доналд Туск потвърди, че Шолц е говорил с Путин. "Току-що получих обаждане от канцлерап Шолц, който ми разказа за разговора си с В. Путин. С удоволствие чух, че той не само осъди руската агресия, но и повтори полската позиция: „Нищо за Украйна без Украйна“, написа Туск в социалната мрежа Х.

