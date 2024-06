Путин праща чеченци да стрелят по отстъпващи руснаци при Харков. Колко резерви вкарва Русия и стигат ли? (ВИДЕО)

Той направи тази оценка след разговор с началника на Генералния щаб на украинската армия. Лидерът на Украйна е получил и доклад за случващото се в Донецка област, "където положението е най-тежко".

Zelenskyi's evening speech



--



Today I spoke with the Chief of the General Staff about the situation in general.



A very significant result is that the Russian army failed to implement their Kharkiv operation. We are now restraining them as much as possible and destroying the… pic.twitter.com/Hi5NSonSoh