Русия нахлу в нова област в Украйна: Няма официално потвърждение (ВИДЕО)

"В резултат на мащабни планирани настъпателни действия украинската страна претърпя значителни загуби и беше принудена да отстъпи", твърди Кадиров, който "приписва" Рижовка като село "на границата с Курска област", т.е. внушава, че то е руско.

Още: Украйна подпали руска военна колона на руска територия (ВИДЕО)

Ръководителят на Белополска община Юрий Зарко категорично отрече казаното от Кадиров. Нищо такова не се случва в Рижовка, заяви той, цитиран от УНИАН.

Видеокадри от профила на Кадиров в Телеграм, уж от боевете в Рижовка, сподели и политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке в профила си в социалната мрежа "Х".

Нови явни знаци как Русия възнамерява да победи в Украйна (ВИДЕО)

#BREAKING

The Russian army claims to have invaded Ukraine’s Sumy Oblast from Russia’s Kursk region (again) and to have captured the village of #Ryzhivka. No confirmation from the Ukrainian side so far. pic.twitter.com/spLSNVddql