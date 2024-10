Склад за гориво е пламнал на атакуваното с дронове руско военно летище "Ханская" (СНИМКИ, ВИДЕО)

Склад за гориво и смазочни материали гори до пистата на военното летище "Ханская" в Адигея (Краснодарския край на Русия) след атака с дрон, съобщава украинският OSINT канал "Око Гора", който работи с отворени източници на информация.

Съобщението идва след сутрешното нападение на 10 октомври на място, където е базирана 272-ра авиационна учебна база "Полоцкая" към Краснодарското висше военно авиационно училище "А.К. Серов": Атака с дронове срещу руско военно летище в Адигея, има пожар (ВИДЕО).

Твърди се, че на мястото на пожара може да се е намирал склад за гориво и смазочни материали, който преди това е бил регистриран от системата за наблюдение на пожари на НАСА.

Вероятно е било унищожено съоръжение за съхранение на гориво и смазочни материали, казва и ръководителят на украинския Център за борба с дезинформацията Андрий Коваленко.

Според друг OSINT канал - MT Anderson - там може да е имало резервоари за гориво за самолети или склад за бомби.

