Скритото послание на Путин към Тръмп: Не се отказвам от капитулация на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин отново заяви, че Кремъл е готов да преговаря със САЩ за войната в Украйна - вече с администрацията на новия президент Доналд Тръмп, но намекна, че поддържа исканията си за пълна капитулация на украинската страна. На 20 януари издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски лидер свика заседание на Съвета за сигурност, на което той и външният министър Сергей Лавров потвърдиха готовността на Москва да участва в мирни преговори с новата власт в Съединените щати.

Уловката

Путин обаче направи уговорката, че всяко мирно споразумение трябва да „премахне първопричините“ за войната в Украйна. Според диктатора зародишът на инвазията, разбира се, не е гладът му за контрол над по-малката съседка на Русия. На 26 декември Лавров определи кои точно са тези първопричини - предполагаемото нарушение на задълженията на НАТО да не се разширява на изток и предполагаемата дискриминация на украинското правителство спрямо етническите руснаци, руския език, медии и култура в Украйна.

Vladimir Putin congratulated Donald Trump on assuming office



Putin stated that Russian authorities welcome Trump's desire to restore contacts with Moscow and prevent the outbreak of World War III.



He also expressed openness to dialogue with the new U.S. administration… pic.twitter.com/bFXS5Tv7nT — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2025

През последните седмици висши служители на Кремъл, включително Путин и Лавров, повтарят, че Русия отказва да обмисли каквито и да било компромиси с исканията на диктатора от края на 2021 г. и началото на 2022 г., които включват настояване Украйна да остане трайно „неутрална“ и да не се присъединява към НАТО, да се наложат строги ограничения върху размера на украинската армия и да се отстрани настоящото украинско правителство.

Самият Путин заяви на 26 декември миналата година, че тогавашният президент на САЩ Джо Байдън му е предложил през 2021 г. членството на Украйна в НАТО да бъде отложено с 10 до 15 години. Това е още едно доказателство, че не предполагаемите заплахи от разширяването на НАТО всъщност са накарали Путин да започне пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г., анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Самият Тръмп обяви, че ще разговаря по телефона с Путин, а според CNN дори ще се уговаря лична среща между двамата заради войната в Украйна. Обещанията на републиканеца, че ще спре агресията в източноевропейската страна за "24 часа", се оказаха подвеждащи. Новият президент на САЩ все пак отправи важно послание към руския диктатор в първия ден от новия си мандат: Доналд Тръмп: Путин унищожава Русия, погледнете икономиката им (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images/Guliver

Украинският президент Володимир Зеленски също приветства Тръмп за встъпването му в длъжност: „Днешният ден бележи нова глава на надежда и възможности. Очакваме с нетърпение да засилим сътрудничеството, да гарантираме сигурността и да развиваме мира чрез сила. Заедно демокрациите ще победят".

Послание отправи и френският президент Еманюел Макрон - че мирът ще дойде много трудно. „Нека не се заблуждаваме - конфликтът в Украйна няма да приключи нито утре, нито вдругиден“, заяви той, цитиран от Le Monde. „Не може да има мир в Европа без европейците. Украйна трябва да бъде укрепена, за да може да преговаря от позицията на силата и да гарантира трайна сигурност“.

На този фон Литва достави нов пакет военна помощ на Украйна, включващ хиляди произведени в прибалтийската страна дронове, военни камиони, термокамери и др.

🇱🇹 Lithuania has delivered a new military aid package to Ukraine, including thousands of Lithuanian-made drones, military trucks, thermal cameras, and telescopic loaders. pic.twitter.com/FCAtGvx3ZD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на сраженията по протежение на фронта в Украйна и в руската Курска област намалява на дневна база. За изминалото денонощие Генералният щаб на украинската армия отчита 152 бойни сблъсъка, което е с 37 по-малко спрямо предходните 24 часа. Сериозно увеличение има при използваните от руснаците авиационни бомби - 111 спрямо 59. От тях 41 са хвърлени от руските сили в собствената им Курска област, където украинската армия провежда трансгранична офанзива от август миналата година. С малко намалява броят на използваните FPV дронове "камикадзе" на дневна база - 2653 спрямо 2800, докато изстреляните от руснаците снаряди остават на същото ниво - около 5000.

Най-интензивни са боевете в Покровското направление - генщабът на Украйна отчита в сутрешната си сводка от 21 януари, че там са спрени 73 щурмови и настъпателни действия на силите на Путин. Самият град Покровск не е отбелязан като място на сражения, но руските войски го обстрелваха цял ден:

Russians have been shelling Pokrovsk all day. pic.twitter.com/4zGE1NPoI8 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 20, 2025

Украинският генщаб отбелязва, че активни боеве има не само по южния фланг на града, но и по североизточния - Мирноград. "По направлението Покровск-Мирноград отряди на руските въоръжени сили водят боеве в района на мина №2 Красноармейска-Западна и Котлино", пише военнопропагандният Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

(КАРТА) Според анализатора на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке руската армия е превзела Котлино и близката индустриална зона, на 6 км западно от Покровск. Руснаците вече са на 5 км южно от магистрала Е50, която е основната линия за снабдяване на града, смята той.

В Новопавловското направление, което обедини Кураховското и Времеевското и е южно на Покровското, са били спрени 7 опита за руски пехотни нападения, твърди украинският генщаб. Като зона на сражения е отбелязана голямата цел на силите на Путин там - Велика Новоселка, както и Константинопол. "След рухването на противниковата отбрана във Времеевка нашите щурмови части от група „Восток“ продължават да проникват в селището Велика Новоселка", пише руският Telegram канал "Два майора". "Далекоизточните войски изтласкват противника и укрепват позициите си в североизточната и югоизточната част на града. Тежките боеве продължават", продължава той и говори за украинско изтегляне: "Противникът се опитва да евакуира личния състав на елитното формирование с всички възможни средства - салове, въжени преходи, опити за брод през река Мокра Яла".

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Второ по интензивност на сраженията е Торецкото направление със 17 руски атаки за денонощието, включително при Торецк. "Рибар" пише, че руските войски "продължават да изтласкват врага от северозападните покрайнини" на града.

(КАРТА) В Лиманското направление е имало 15 руски атаки. След като са подсигурили Ивановка, руснаците са продължили напред и са навлезли в Колодяз. Там те имат малко предмостие през река Жребец, което опитват да разширят. По първоначални данни от военни източници на Въоръжените сили на Украйна - руснаците са били отблъснати, но фактът, че са успели да напреднат, предполага влошаване на ситуацията за украинските сили, коментира един от най-изкъсо следящите войната украински профили в X - NOELReports.

Telegram каналът "Офицер+", поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", описва ситуацията в региона: "По посока на Лиман врагът - било с разузнавателни групи, било с малки щурмови групи - нахлува в село Колодяз. Там продължават локалните сражения, грабителите са довършени, но е факт, че достигат и до тук".

Според сводката на "Рибар" от снощи, 20 януари, руско нахлуване в Колодяз все още няма. "Щурмови самолети подобриха тактическата позиция западно от Ивановка, като (руснаците) се приближават все повече към Колодяз", пише каналът на Звинчук. "На юг руските въоръжени сили надграждат успехите си от Ивановка до селището Колодяз", посочва друг руски военнопропаганден канал в Telegram - "Два майора".

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Украинският генщаб посочва, че в Курска област на Русия са отблъснати 11 атаки на силите на Владимир Путин за денонощието. Според "Два майора" частите на руската морска пехота продължават да водят "упорити боеве" за село Куриловка, постигнали са "значителен напредък" на територията на фермата „Николски“ и в редица горски пояси в Суджанския район. Това съобщава войсковата група „Север“, цитирана от канала. "Два майора" говори и за "военни престъпления, извършени от украинските въоръжени сили", както и за загинал местен жител при артилерийски обстрел. Разбира се, удобно се пропуска фактът, че руснаците продължават да пускат авиобомби по собствена територия с невиждани темпове.

Междувременно се появи ВИДЕО 18+, което показва как 47-а бригада „Магура“, заедно с 82-ра бригада, успешно отблъсква масирано руско нападение в Курска област. В резултат на това руските сили са понесли значителни загуби - 3 танка, 7 бойни машини на пехотата и една рота войници с 35 убити и 62 ранени, пишат украински източници.

The drone flew in to check the Kursk ammunition depot and joined the party. pic.twitter.com/vPrObSNCdG — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 20, 2025

Съобщава се също, че на 13 януари, близо до Болшое Солдатско в Курска област, трима севернокорейски войници са убили 5 военнослужещи от 810-а морска бригада на Русия. Седмица по-късно заподозрените остават на свобода, а издирването им продължава.

Атака с дронове

През изминалата нощ Украйна е била атакувана от Русия със 131 дрона клас "Шахед". Украинските военновъздушни сили са свалили 72 от тях с ПВО, а останалите 59 са обезвредени с електронно заглушаване, гласи сводката на ВВС на Украйна. "В Полтавска и Черкаска област са повредени институции, стопански постройки, частни къщи. Специалните служби премахват последиците. Няма жертви", се посочва в съобщението.

По време на украинска атака срещу Брянска област на Русия на 13 януари е бил ударен отново 120-и арсенал на ГРАУ - Главното управление на ракетната и артилерийската промишленост към Министерството на отбраната на Руската федерация. Заедно с това е бил поразен завод за барут. Унищожен е един хангар, показват сателитни снимки. Преди това арсеналът беше атакуван на 10 ноември 2024 г., като са бяха взривени два хангара.

During a Ukrainian attack on the Bryansk region on January 13, the 120th GRAU arsenal was reportedly hit again alongside the Powder Plant. One hangar was destroyed. Previously, the arsenal was attacked on November 10, detonating two hangars. pic.twitter.com/dqA9MTE7fK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025

Руското министерство на отбраната съобщи, че ПВО е "прехванала и унищожила" 55 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ - 22 над територията на Брянска област, 12 над Ростовска област, 10 над Смоленска област, 6 над територията на Воронежка област, 4 над Саратовска област и 1 над територията на Курска област. По-късно в Telegram канала на ведомството се появи съобщение за още 3 свалени дрона над Черно море, край бреговете на окупирания от руснаците полуостров Крим. Там са задействани сирените за въздушна тревога, като според Telegram канала "Кримски вятър" дрон се е врязал в покрива на 14-етажна сграда в Евпатория.

И за финал - руската пропаганда признава, че украинската отбрана не се е „разпаднала“, както в Кремъл са очаквали. „Все пак, колкото и да ни казват, че украинската отбрана е на път да се срине, по някаква причина тя не се срива и не се разпада по никакъв начин", се чу от устата на анализатори в ефира на "Россия-1".

Russian propaganda TV acknowledges that Ukrainian defense isn't 'falling apart' like they expected.



"Still, no matter how much they tell us that the Ukrainian defense is about to collapse, for some reason, it does not collapse or crumble in any way." pic.twitter.com/i1NyiU41wi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2025