По време на мандата на отиващия си президент Джо Байдън САЩ са уверили руския диктатор Владимир Путин, че в Украйна няма ядрени оръжия и че няма да бъдат разполагани такива. Това заяви самият демократ в интервю за MSNBC на 17 януари. „Тактическите ядрени оръжия в Европа плашат всички, включително и руснаците“, каза той и разкри за разговорите си с издирвания от Трибунала в Хага стопанин на Кремъл.

Руският лидер е подчертал пред Байдън исканията си да не допуска ядрени оръжия в Украйна и да блокира членството в НАТО на страната, която той нападна през февруари 2022 г.

„Отвърнах: „(Ядрените оръжия) не са проблем. Ние вече изнесохме ядрените оръжия. Там няма такива. Няма да ги връщаме обратно“, каза Байдън, без да посочва датата, на която се е състоял подобен разговор.

Президентът на САЩ разкритикува и амбициите на Путин: „Всичко, което той иска да направи, е да възстанови Варшавския договор. Не мога да позволя това да се случи. Този човек не е добър човек".

