Отиващият си от поста само след 3 дни американски президент Джо Байдън каза в телевизионно интервю, че когато е ходил в Украйна, след като вече страната беше нападната от армията на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин, се е опасявал повече от опит за покушение от страна на "радикали", вербувани от руските служби, отколкото от това, че Путин би наредил директна (въздушна) атака, за да го убие.

"Сикрет Сървис" бяха много нещастни. Обаче не мислех, че Путин ще посмее да убие американски президент. Бях обаче разтревожен от "радикални елементи в Украйна", които са под контрола или работещи с руснаците. Затова и взехме най-добрите хора, когато пътувах с влак до Украйна. И беше важно да покажем на европейските лидери що се отнася до Украйна - вдигнете се и го направете", разказа Джо Байдън.

