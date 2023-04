След подпис на Путин: Държавната измяна в Русия вече се наказва с доживотен затвор

Преди измяната към Русия се наказваше със затвор в продължение на 12-20 г.

Също така ще има по-строги наказания за престъпления по членове от Наказателния кодекс, свързани с тероризма. По-специално, по членовете за терористично нападение и саботаж максималното наказание е увеличено на 20 години, а по члена за подпомагане на терористични дейности, вербуване или участие в терористични престъпления минималният праг за е увеличен на седем години, пише независимото рускоезично издание "Медуза".

Освен това в Наказателния кодекс е добавен нов член 284.3 - "Оказване на съдействие при изпълнение на решения на международни организации", в които не е включена Русия. Такова "съдействие" при преследване на длъжностни лица, военнослужещи или доброволци се наказва с глоба до един милион рубли (12 220 долара) или лишаване от свобода до пет години.

Международна организация, на която да се съдейства, може да бъде Международният наказателен съд (МНС), който издаде заповед за арест на руския диктатор Владимир Путин. Той е издирван от МНС за незаконно депортиране на деца от окупираните територии на Украйна.

Новият закон бързо беше приет в долната камара на руския парламент този месец, след което мина и през горната камара – Федералния съвет.

Путин подписа закон и за отнемане на придобито руско гражданство за дискредитиране на руската армия. Хората, придобили руски паспорт, могат да бъдат лишени от него за публични призиви за действия срещу териториалната цялост, публични призиви към екстремизъм, покушение срещу държавен служител и организиране на въоръжено въстание.

ОЩЕ: Путин де факто постанови депортация за всички от окупираните украински земи, които нямат руски паспорти

