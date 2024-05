Следващата непосредствена руска цел в Украйна: Нови сигнали (ВИДЕО)

В последно време боевете почти навсякъде стават много жестоки, като темпото е много сериозно. Интензивността на бойните действия на фронта в Украйна остава много висока. Съгласно данните на украинския генщаб за изминалото денонощие по целия фронт е имало 121 бойни сблъсъка. Това е само с 1 по-малко на дневна база. Най-горещо и то доста повече от другите направления остава това на запад от Авдеевка (Покровското направление) – 39 отбити руски пехотни атаки за последното денонощие там. В най-северната част на линията на боеве там битки вече се водят при Архангелск. На второ място е Новопавловското направление (на запад от Маринка - Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка; на югозапад от Угледар и южно от Велика Новоселка – Урожайно) – 22 отбити руски пехотни атаки. Следва Бахмутското направление, с главна цел за руснаците Часов Яр – 20 отбити руски пехотни атаки. В Купянското и Лиманското направление има по 14 отбити руски пехотни атаки, като впечатление прави как руската армия вече действа на широк фронт що се отнася до Купянск (боеве при Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово): Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

(КАРТА) Популярният украински телеграм канал Deep State посочва, че руснаците напредват и установяват позиции в Архангелск. Новокалиново и Керамик паднаха, алармира и Юлиян Рьопке, политическият анализатор на германския таблоид "Билд", според който в тази част на фронта руската армия напредвала с по 2 километра седмично (КАРТА). Цената обаче е жестока - ВИДЕО, 18+ (има предупреждение за кадри с жестоко насилие и може да се видят само от регистрирани потребители в Twitter/X и то само ако са логнати).

Що се отнася до Часов Яр, монтиторинговата група Frontelligence Insight публикува нов анализ в Twitter, който се побира в колона от общо 14 поста, като включва разсъждения и за Очеретино т.е. най-северната част на фронта в Покровското направление, която може да се превърне в отправна точка от юг към Часов Яр и Константиновка. Изрично мониторинговата група пише, че руснаците опитват да пробият пре отсечката на канала "Северски Донец – Донбас", която е сухопътна за около 1 километър (каналът минава под земята там), но още няма руско предмостие, за каквото алармира с истеричен тон Юлиян Рьопке. Ситуацията обаче е опасна, защото ако руснаците се закрепят, ще могат да избират накъде да нападат от южния фронт, като тогава само малкото село Ступочки ще остане основно препятствие по пътя към Константиновка, минаващ от юг на Часов Яр. Руският военен блогър Семьон Пегов настоява, че руската армия вече "разширила" зоната на контрол от юг и скоро източните покрайнини на Часов Яр ще бъдат стиснати "в клещи" заради руски напредък и откъм Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) – затова украинците пращали още подкрепления в тази зона. В самите източни предградия ("Канал" и "Нови канал") обаче нямало руски напредък, според Пегов: Въпреки руската офанзива: Украйна си върна позиции. Руснаците затягат примката около Часов Яр (ВИДЕО)

3/ Considering that Russians gathered superior means and forces in the area, it's a point of concern. It opens an opportunity to advance into the forest on the west side of the canal. If successful, this would provide them with the freedom to choose further assault directions. pic.twitter.com/ZoyMPx6FNW