Целта на руската атака по Киев е била военното разузнаване на Украйна? (ВИДЕО)

Това съобщи "Украинска правда", позовавайки се на свой източник в службата. "Всички ракети бяха свалени, твърди източникът. Изданието не дава повече подробности.

❗️ Moment of the morning shooting down of a Russian Kh-101 missile near Kyiv with Browning M2 machine gun - AFU pic.twitter.com/5Cwnh8iKHL

През нощта на 20 срещу 21 март руснаците бомбардираха украинската столица с две балистични ракети "Искандер-М"/"Кинжал" и 29 крилати ракети. Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че всички те са били свалени, но имаше щети и поне 13 пострадали.

British publication The Times showed footage of the night attack on Kyiv



31 of the 31 missiles were destroyed by air defense forces: two were ballistic and 29 were cruise missiles, the Ukrainian Air Force reported this morning. pic.twitter.com/mjxro5gIlN