Служител на украинското разузнаване: Киев стои зад атаката с дронове срещу Москва

По-рано днес руските власти съобщиха, че украински безпилотни самолети (поне два) са ударили две нежилищни сгради в Москва. Кремъл заяви, че е "осуетил нападението" - дроновете уж били неутрализирани, но щетите са видими: Арестуваха мъж, снимал щетите по сградата на военното министерство след атаката с дронове в Москва (СНИМКИ)

Also the building connected to the Central Military Band of the Ministry of Defense of Russia was reportedly hit by drones. pic.twitter.com/24itd5Ym6Z