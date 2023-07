Взрив след взрив в Крим, Русия лъже: Свалихме всички украински дронове (СНИМКИ и ВИДЕО)

Според официалното съобщение в официалния канал на руското военно министерство в Телеграм, руснаците са свалили 17 дрона. 14 от тях били свалени от оборудване за електронна борба, като 11 били свалени още над Черно море, а други 3 - над територията на Кримския полуостров (интересен факт е, че говорителят на украинските ВВС Серхий Игнат коментира в смисъл, че руснаците имат много добри резултати в електронното заглушаване и затова Украйна трябва да получи повече дългобойни ракети т.е. ATACMS). Останалите 3 са свалени от ПВО:

Ако обаче човек погледне към канала в Телеграм на назначения от руснаците губернатор на Крим Сергей Аксьонов, картинката се променя. Защото Аксьонов признава, че имало успешен удар по склад с боеприпаси в района на Джанкой - руски склад, тъй като Русия контролира Кримския полуостров от 2014 година насам. Допълнително, в публикации в Телеграм очевидци говорят за серия от вторични взривове, а Аксьонов написа и, че се прави евакуация в 5-километрова зона около склада.

За капак - има достатъчно видеа, показващи къде точно гърми и трещи. Руското военно министерство едва ли не ги е видяло и чуло. А украинският министър на иновациите Михаил Фьодоров обеща да има още удари в Крим и в Москва:

“In the sky over Crimea, 11 enemy drones were shot down by air defense forces and suppressed by electronic warfare,” governor of Crimea Aksyonov said. Railway traffic and the highway to Sevastopol are closed.



There was a hit in an ammunition depot in the area of Dzhankoy. pic.twitter.com/WkOpZfXxXz