Смъртта в Украйна дебне всички навсякъде - и деца, и възрастни (ВИДЕО)

Поредните видеа, публикувани в информационни канали в Twitter, показват колко близо е смъртта до всеки в Украйна.

Взрив на мина при курортното селце Затока, в Одеска област, уби двама души. Мигът е запечатен на камера, а друго видео показва взрив на друга мина, пак точно до плаж и пак в Одеска област – но в Нова Дофиновка.

Video from the beach of Zatoka, where a mine explosion occurred today, as a result of which two people were killed and two were injured ... pic.twitter.com/IrDMtOd4lC