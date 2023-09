Новите руски проблеми: Умират много офицери с по-нисък чин, артилерията вече е наравно (ВИДЕО)

Американската агенция отбелязва, че Украйна е обявила пробив на първата линия на руската отбрана: Пробиха ли украинците първата руска отбранителна линия в Запорожието? Москва отрича (ВИДЕО и СНИМКИ). Украинската стратегия е да бъде направен толкова дълбок пробив, че украинската армия да стигне до Азовско море и да раздели на две окупираните от руснаците територии, като изолира Крим, напомня Bloomberg.

Освен това – увеличаващите се атаки с дронове срещу цели в Русия изправя Путин пред перспективата да има президентски избори в Руката федерация при такова положение и при евентуално отстъпление в Украйна. Предстоят тежки битки и то при наближаващи есен и зима, които ще направят терена невъзможен за операции с тежка военна техника, а руснаците все още са добре окопани – в следващите седмици ще стане ясно каква ще е оценката за третата украинска контраофанзива от началото на войната, заключва Bloomberg.

Руската армия вече не успява да опази командния си състав на по-ниско ниво като чинове – от старши сержант надолу. Това твърди един от известните руски военни блогъри Мурц, който написа две големи публикации в Телеграм по темата – естонският профил Dmitri в Twitter, който следи войната в Украйна, запази публикациите - ТУК!

По същество публикациите предават разказан опит от руска страна на фронта, по различни направления и по различно време. Основната теза – руското командване на по-ниско ниво буквално бива заличавано, докато украинците пазят своето еквивалентно командване. А основната причина за това е, че украинските командири остават отзад, направляват операциите с помощта на вижданото от разузнавателните дронове и от разузнавателните доклади, докато руските командири биват пращани на първа линия, в битката, където е най-опасно.

Междувременно, украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр обяви, че украинците продължават да настъпват успешно позиция по позиция в Запорожието и при Бахмут. Същото е написано и в сутрешната сводка на украинския генщаб. А командващият украинските ракетни войски бригаден генерал Серхий Баранов официално обяви, че украинската армия е изравнила руската като използвана мощ на артилерията на фронта. Причината – има достатъчно западни артилерийски системи (основно гаубици) с обхват 30-40 километра, които са по-ефективни от руските им еквиваленти и с тях вече успешно руската артилерия бива унищожавана. Само през последното денонощие украинският генщаб съобщава за 23 унищожени руски артилерийски системи.

Руските кошмари: Нови в Запорожието и Бахмут плюс украински дронове в самата Русия (ВИДЕО)

Продължават и вълненията относно 205-та руска бригада, която е на източния бряг на река Днепър в Херсонска област. Руският военен блогър Владислав Романов твърди, че войниците били нарочно разпръснати, за да е по-трудно на инспекторите на руското военно министерство да говорят с тях за сигнали, че командването ги изнудва за какво ли не. Самият Романов е застрашен от арест, според друг руски военен блогър и воюващ за руснаците в Херсонска област – Егор Гузенко: Ще арестуват руски блогъри, говорещи истината за войната в Украйна: Руски блогър алармира

Отново има и кадри, близо до Казашки лагер, на обстрел – от руснаците по украински позиции, което показва, че ситуацията в района остава нестабилна:

Иначе в Запорожието – на запад и по границата с Донецка област, има известно затишие, макар че специално при Върбово (18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол) активността е висока и руски военни блогъри алармират, че украинците напредват позиция по позиция, но все още не са пробили първата голяма руска защитна линия.

При Бахмут положението е същото, като украинският натиск е по-видим по южния фланг, като руското военно министерство признава за украински атаки, но ги определя за неуспешни – при Богдановка (6 километра северозападно от Бахмут), Андреевка (10 километра югозападно от Бахмут) и Майорско (17 километра южно от Бахмут). Руски военни блогъри пък твърдят, че руската армия подобрява положението при Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) – цитат на точните твърдения има в дневния доклад на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

“Excerpt from the offensive of the 3rd assault brigade on the southern outskirts of Bakhmut. Advancing, the stormtroopers cleared the dugouts and knocked the enemy out of them. Not all the occupiers were lucky to survive, but those who were captured were definitely lucky.” pic.twitter.com/EUKIMkxz46