Да убием Путин. Опитите за убийство на Зеленски: Говори разузнавач номер едно на Украйна (ВИДЕО)

СНИМКА: Getty Images

По въпроса с евентуален опит на Украйна да елиминира издирвания от Междунаородния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, Буданов е категоричен – такова решение следва да се вземе след много сериозен и трезв анализ, а не на база емоции. Трябва да е ясно кое е изгодно за Украйна, подчерта той.

"Трябва да помислим за последствията от такава стъпка – дали е по-изгодно за нас да го убием или да го оставим да довърши Руската федерация?! Трябва да сме наясно какво ще стане, ако евентуален опит да го убием бъде неуспешен", коментира Буданов.

В Украйна темата се коментира и от гледна точка на това при какви условия Западът би бил съгласен да бъде убит Путин. Изказва се мнение, че условието е едно – ако неизбежно реши да използва ядрено оръжие.

"Russia several times prepared certain operations to assassinate the President of Ukraine, They prepared certain operations very seriously," head of the GUR Kyrylo Budanov said during an interview. pic.twitter.com/FDkLSVb3bF