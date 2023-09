Спукаха гуми в Украйна: Буквалната ситуация за руската армия (ВИДЕО)

Русия изпитва затруднения да произвежда дори гуми за тежката си военна техника. Това твърдят няколко известни руски канали в Телеграм, които се списват от руски военни блогъри. Всичките техни твърдения са обобщени и цитирани надлежно в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – линк към обзора ще намерите по-долу в текста, в частта за военните действия).

В оплакванията на блогърите се посочва, че са пращани дарения, за да има гуми, само че те са капка в морето – защото става въпрос за 10 000 000 рубли при цена на ново колело за "Камаз" от 40 000 – 50 000 рубли. А имало организации, които продавали малко използвани гуми за по 10 000 рубли – откъде ги вземат, пита се един от руските военни блогъри, който вижда пореден пример за корупция в Русия що се отнася до войната в Украйна. Той твърди, че ако не били доброволни помощи, "и за оръдията нямаше да имаме гуми". А от ISW напомнят, че имаше уверения, че до средата на август проблемът с гумите ще бъде решен – явно обаче това не става.

Проблемът с гумите е само един от техническите проблеми на руската армия – според представителя на украинското военно разузнаване Андрий Юсов Русия вече може да произвежда само дузина ракети "Калибър" и дори по-малко "Искандер" на месец – заради примката на западните санкции относно микроелектрониката и технологиите.

Развитие на военните действия на фронта

В западната част на Запорожка област украинският натиск към Върбово (18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол) продължава. Нови и нови геолокализирани видеокадри показват украинския напредък от запад-северозапад към селото, както и че явно има превзети позиции от т. нар. Главна линия на Суровикин:

ru shelling around the trench line outside verbove at around 47.436111, 35.940054 and 47.436513, 35.939841.

Indicating again that Ukraine captured at least a portion of their main surovikin trench.

September 5, 2023

Руските военни блогъри масово твърдят, че украинците съсредоточават усилия да пробият при Новопокроповка (13 километра юг-югоизток от Орехов, 2 километра южно от Работино). Изрично в сутрешния си обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, който списва телеграм канала WarGonzo, посочва, че при Новопокроповка украиската армия е заела „редица нови позиции“. Той казва и за неуспешен опит на руската армия да контраатакува към Работино.

Artillery men of 387th Motorize Rifle Regiment are firing at UA positions west of Verbove.

В дневния обзор на ISW изрично се посочва изявлението на поставения за губернатор на окупираната от руснаците част от Запорожка област Евгений Балицки, че руската армия се оттеглила от Работино, за да заеме "по-изгодна позиция". Това е знаково признание, защото той лъжеше дни наред, че руснаците се държат в южната част на Работино.

На границата между Донецка и Запорожка област, по линията Новодонецко – Новомайорско (12 – 18 километра югоизточно от Велика Новоселка) текат боеве, но засега руските източници твърдят, че няма украински пробив (например Семьон Пегов). Визуално също няма доказателства за нов пробив в този участък на фронта, наречен "Времевски".

На север, при Бахмут се засилват опасенията на руснаците, че от юг украинците напредват все повече. Руският телеграм канал "Два майора" е обезпокоен, че половината от Клещеевка (6-7 километра юг-югозапад от Бахмут) е в украински ръце (също надлежно цитирано съобщение в библиографията на ISW). Дори руското военно министерство признава за серия украински атаки и от юг, и от север на Бахмут, включително при Соледар, като има данни за прекъснати руски логистични линии.

Footage from the 3rd Separate Assault Brigade.



"We strike at the concentration of enemy manpower while moving. The Russians tried to hide in half-destroyed buildings, but an artillery shell got them there too."



Andriivka 48.50213453139871, 37.96492861708276
September 6, 2023

По отношение на Купянск и линията Сватово – Кремена няма особени промени. Руското военно министерство твърди, че руската армия подобрила тактическите си позиции при Новоегоровка (15 километра югозападно от Сватово). Украинците пък съобщават за докарване на свежи руски резерви от уж стратегическия резерв на новата 25-та армия.

Къде е Генерал Армагедон?

General #Surovikin suddenly "disappeared" from the website of the #Russian Ministry of Defense



Another confirmation that after #Prigozhin's rebellion, Surovikin's military career is over: the general has only shoulder straps left, and even those will soon be torn off.
September 6, 2023

Вече е ясно, че бившият командващ руската армия в Украйна генерал Сергей Суровикин е аут от голямата игра. Неговата биография беше надлежно премахната от сайта на руското военно министерство:

Според генерал Виктор Заварзин Суровикин е поел нов пост в ОНД – какъв точно обаче, не стана ясно. Заварзин е зам.-председател на руската Дума.

Пореден руски обстрел в Одеска област

И тази нощ Руската федерация съсредоточи усилия в обстрел на украинските пристанища по Дунав Измаил и Рени, както и по Одеса. Общо руснаците са изстреляли 33 дрона-камикадзе "Шахед", свалени са 25, обобщават от украинските ВВС. Ръководителят на Одеската военновременна администрация Олег Кипер съобщи за поражения по пристанищна инфраструктура, включително и леко ранен в крака човек.

Популярният руски телеграм канал "Рибар" цинично определи вчерашния удар в Константиновка за "украинска ракета, незнайно защо отклонила се". Според телеграм канала имало обаче успешен руски удар по завода "Мотор Сич" - производител на авиационни двигатели в Запорожието.

