Руснаците вече се тревожат за третата си линия на защита в Запорожието (ВИДЕО)

На фокус остава случващото се в западната част на Запорожка област, по-сериозно раздвижване на украинците обаче вече има и на границата между Донецка и Запорожка област – в т. нар. участък на фронта "Времевски", по направлението от Велика Новоселка към Бердянск. При това новините за украински натиск оттам са основно от руски канали в Телеграм – също лоши новини за руснаците се съобщават в руски телеграм канали за южния фланг на Бахмут, по линията Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка (6-13 километра южно от Бахмут):

Russian channels report about (for them) worsening situations in Klishchiivka, Andriivka and Kurdyumivka near Bakhmut.



Meanwhile on the Velyka Novosilka axis, Ukrainian attacks near Pryyutne, Zavitne Bazhannya, Novodonets'ke and Novomaiors'ke are also reported by the Russians. pic.twitter.com/tlwLjWPJNN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2023

Запорожка област – все по-лошо за руснаците

(КАРТА) Украинската армия вече достигна до северозападните покрайнини на Върбово (18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Информацията за това не е от украински източник, а от известния руски военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, който списва телеграм канала WarGonzo. Пегов предупреждава, че от Върбово до третата руска отбранителна линия има само 5,5 километра, както и че през селото минават два важни пътя, като единият води право в тила на руската армия. Това изказване е знаково – досега руските източници оспорваха, че имало украински пробив дори на първата защитна линия в Запорожието, като най-активен в това отношение беше назначеният от руснаците управител на окупираната част на Запорожка област Евгений Балицки.

Work of the 82nd brigade near Verbove. pic.twitter.com/3kKvkL3Gkx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2023

Украинският генщаб също изрично уточнява в сутрешната си сводка, че по линията Работино – Новопокроповка украинските военни се укрепват и методично обстрелват с артилерия следващата порция руски защитни позиции. Неофициално се коментира, че става въпрос за украински напредък по магистрала Т0815 южно от Новопокроповка. Снощи в редица руски телеграм канали ("Двама майори", "Военкор", "Русич") се появиха съобщения, че руските десантчици от 76-та бригада на ВВС контраатакували към Работино и дори твърдения, че изтласкали украинците от южната част на селището – само че няма нито едно видео или снимка, която да доказва такова нещо, а в сутрешния си обзор популярният руски телеграм канал "Рибар" единствено пише как руските военни отразили серия украински атаки и минали в контранастъпление, без да се казва какъв е резултатът от това предполагаемо действие. „Рибар“ пише и, че украинската армия не спира да обстрелва източния бряг на река Днепър в Херсонска област и че създава условия за десант на реката.

(КАРТА) Що се отнася до направлението Велика Новоселка – Бердянск, Пегов изрично казва, че има известен украински напредък при Новодонецко и Новомайорско, които се намират на югоизток от Велика Новоселка. Александър Ходаковски, командир на отряда "Восток", част от милициите на т. нар. ДНР (Донецка народна република) също писа вчера в Телеграм (надлежно архивирано от украинския Twitter профил NOELReports), че украинците успяват да изтискват руснаците, но резултатът бил по-скромен от хвърления ресурс. Според ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обаче изглежда в този сектор на фронта украинците успяват да ангажират 7-ма бригада на руските ВВС и нейни части не може да бъдат прехвърлени при Работино. Цитиран е АУДИОЗАПИС от телефонен разговор на руски войник, който се бие в рамките на участъка "Времевски" и който говори как е принуден да извлича труповете на свои другари при Старомайорско (9 километра южно от Велика Новоселка), защото руското военно командване не прави нищо по въпроса. Войникът казва, че само за един ден боеве са загинали 49 негови другари.

Извод: На руснаците не им стигат минните полета в Запорожието (ВИДЕО)

Footage from the Russian side. A Ukrainian tank on the attack, reportedly west of Novodonets'ke. Another tank can be seen standing still while the incoming tank looks to be hitting a mine. Since early this morning, heavy fighting is reported in the area. pic.twitter.com/RAkXueVBRd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2023

Today Ukrainian forces destroyed a Russian military warehouse in the village of Myronivs'kyi, Donetsk region. Ukrainian StratCom confirmed the strike. pic.twitter.com/PF1sDk14sO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2023

Другите участъци на фронта

(КАРТА) Почти цяла Клещеевка вече е в украински ръце, но за момента украинският генщаб се въздържа от официални изявления – специално говорителят на украинското командване "Изток" Иля Евлаш говори за украински напредък там. Украински напредък има и при Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут), като има геолокализирани видеокадри от удар на руски дрон по нови укриански позиции, по-напред от досегашните в района – всичко е цитирано в дневния обзор на ISW.

Голямата руска надежда за обрат на фронта – Купянск, си остава само на фаза "говорене". Няма никакъв потвърден руски напредък в това направление в последните 24 часа. Руски военни блогъри само повтарят как били превзети нови украински позиции при Синковка и Петропавловка (7-9 километра изток-североизток от Купянск), но визуални доказателства за пореден път няма, няма и конкретика кои и какви точно позиции. Новоегоровка (16 километра югозападно от Сватово) и Билохоровка (10-12 километра южно от Кремена) остават основни точки на боеве в Луганска област.

Нови и нови руски оплаквания

В дневния обзор на ISW са цитирани надлежно със съответните препратки твърдения на руски военни блогъри, че руската артилерия почва да отстъпва много на украинската и че руската армия разчита твърде много на дронове "Ланцет" и ракетни системи за залпов огън, за да поддържа равновесие. Има изрично предупреждение, че боеприпасите за системите за залпов огън са ограничено количество.

