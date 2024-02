Срам ме е, че съм западняк! Чуждестранен доброволец-медик съсипа Запада заради помощта за Украйна (ВИДЕО)

Още: Само военна помощ за Украйна: В Конгреса има нов опит да се финализират нещата

СНИМКА: Getty Images

Мъжът, чието първо име е Пийт, директно се обръща към всички западни правителства със следните думи: "Какво си мислите, в името на Господ, че правите, като забавяте и едва-едва отпускате толкова отчаяно нужните на Украйна боеприпаси? Какво се опитвате да постигнете? Не знаете ли, че Господ вижда всичко, което правите? Да не мислите, че в Рая ви чакат 77 девици? Няма такова нещо!

Мъск: Путин няма да загуби войната, така че не е нужно да се помага на Украйна

Десетки хиляди цивилни бяха избити и са избивани в този геноцид, а вие отлагате и отлагате? Господ да ми е на помощ, срам ме е, че съм западняк. Отказах се от ЮАР, защото онова скапано правителство се съюзява с Путин – всеки в Украйна ме пита откъде съм и отговарям, че съм британец.

Обръщам се към всички западни правителства – медик съм в Украйна и тук се скапваме, фронтовата линия се огъва и пропуква. Как смеете да отлагате така? Представете си вашите деца да бъдат избивани така! Поставете се на мястото на украинците поне веднъж. Стегнете се и действайте – зарежете политиканстването и глупостите и ни подкрепете, избиват ни!": Медведев потвърди, че Путин иска да унищожи Украйна (ВИДЕО)

Повече за "Проект Константин" в YouTube

🇺🇸 Americans, the shame you feel because @SpeakerJohnson and MAGA are blocking aid to Ukraine is something we can relate to.

🇵🇱 Poles, the shame you feel at what some of your countrymen are doing at the border is something we can relate to.

🇨🇭 To the Swiss frustrated at their… pic.twitter.com/ZvTbx0J8hG