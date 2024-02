Медведев потвърди, че Путин иска да унищожи Украйна (ВИДЕО)

Думите на Медведев са поредния знак и доказателство, че макар периодично режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин да говори как Русия никога не е отказвала мирни преговори, всъщност Русия иска едно – край на независима Украйна. Самият Путин повтаря пропагандата за мирни преговори и как украинският президент Володимир Зеленски бил изрично забранил от украинска страна да има такива – за последно в интервюто пред Тъкър Карлсън: 5-те лъжи в интервюто на Путин с Тъкър Карлсън

Думите на Медведев сега са потвърждение на написаното в коментар от главния редактор на Actualno.com Ивайло Ачев какво отдавна иска да постигне Путин в Украйна и защо: Образът на българския фюрер

В изказването на Медведев има и място за Одеса – с призив "да се върне" към Русия, защото бил "наш, руски град".

‼️ Dmitry Medvedev said that Russia will not stop until it captures Kyiv, and called Odesa a "Russian city" Medvedev said that in order to "achieve the goals of the special operation, we will have to reach Kyiv." According to him, if the Kremlin fails to do it now, "they will do… pic.twitter.com/ysNUSGjB9Q

Всичко това идва и като своеобразно продължение на инициатива на руската Дума (долната камара на руския парламент) – законопроект, с който се забранява официално на определените за "чуждестранни агенти" да използват социални мрежи на територията на Руската федерация.

