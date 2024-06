Столтенберг за Украйна: Предоставяме 40 млрд. евро годишно. Идея за задължителни оръжейни доставки (ВИДЕО)

Очаква се министрите да одобрят план, според който НАТО ще ръководи координацията на помощта и обучението за сигурност. "Това е ключов елемент за нашия пакет за Украйна на срещата на върха във Вашингтон, заедно с дългосрочен финансов ангажимент“, добави Столтенберг.

"Всяка година съюзниците предоставят 40 милиарда евро военна подкрепа на Украйна. Трябва да поддържаме това ниво на подкрепа като минимум и толкова дълго, колкото е необходимо, за да ускорим заключението в Москва, че Русия не може да ни чака“, каза още той.

Министрите ще обсъдят и мерки за продължаване на укрепването на възпирането и отбраната на НАТО. "Разходите за отбрана са във възходяща траектория в целия Алианс", подчерта генералният секретар.

На срещата на министрите съюзниците ще постигнат напредък по нов ангажимент за отбранителна промишленост, който лидерите да одобрят във Вашингтон, за увеличаване на военното производство и изпращане на сигнал за дългосрочно търсене на индустрията.

Министрите също така ще вземат решения за осигуряване на необходимите способности за новите отбранителни планове на НАТО и ще обсъдят засилващата се кампания на Русия за враждебни действия в страните от Алианса. Министерската среща включва и среща на Групата за ядрено планиране, на която съюзниците ще обсъдят текущото адаптиране на ядрените възможности на НАТО.

Признавайки предизвикателствата в днешната среда за сигурност, Столтенберг повтори ангажимента на НАТО за запазване на мира, предотвратяване на принуда и възпиране на агресия.

"Ще засилим подкрепата си за Украйна, ще укрепим отбраната си и ще изпратим силно послание за възпиране на нашите противници", заключи той. И обърна внимание, че някои обещания за оръжейни доставки не са изпълнени - затова Столтенберг изрази увереност, че ако всичко става под шапката на НАТО, а не на база двустранни споразумения с Украйна, процесът ще е по-гладък и няма да има неизпълнени ангажименти, защото рамките ще са обвързващи.

Arms deliveries to Ukraine will become mandatory for NATO countries - Stoltenberg pic.twitter.com/vBqICUGlBM