Стоплящо душата ВИДЕО от сринат от руснаците украински град: Животът намира начин

Поредното доказателство - в Маринка, градче с население 10 000 души преди войната, пролетта дойде с пълна сила. Там вече са цъфнали лалета - видео с трогващи душата кадри обикаля социалните мрежи:

In #Mariinka, regardless of the war, tulips started to bloom. pic.twitter.com/ELg0cMOhxx