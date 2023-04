Украинците си отмъщават за Уман: Удар в Крим, удар и по руска военна база в Запорожието (ВИДЕО)

ОЩЕ: Руснаците са по-лоши от животните, единствено искат да убиват повече хора: Свидетел на атаката в Уман (ВИДЕО)

С атака с дрон украинците успешно са поразили с дронове склад за гориво в Севастопол - видеокадри от мястото на събитието красноречиво показват какво е станало. Интересното е, че назначеният от руснаците губернатор на Севастопол е публикувал съобщение в канала си в Телеграм, в което обяснява, как ударът не влияел на снадбяването на Севастопол "с топло".

Drone attacks are reported on an oil reserve in occupied #Sevastopol . pic.twitter.com/7zkdIzy0T9

Междувременно, в Тарвия украинците успяха да ударят руска военна база. Става въпрос за сграда на училище, използвано от руснаците са база. Ударът изглежда е направен с HIMARS:

Location: Tavriya (Таврія), Zaporizhia Oblast 47.351721, 35.540232 https://t.co/4Yojtuavyg @UAControlMap @GeoConfirmed

Reported HIMARS attack on school used by Russia's 58th army (could be 19th Motor Rifle Division). Building down the road also has a destroyed roof (see image). pic.twitter.com/BZFvLokHUi