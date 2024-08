Страх: Русия е разположила ПВО система „Панцир-С1“ точно на Кримския мост (СНИМКИ)

Русия е разположила противовъздушна ракетна система „Панцир-С1“ точно на Кримския мост, който свързва окупирания полуостров с руския Краснодарски край и който два пъти по време на войната стана обект на мощни атаки с тежки поражения.

Системата е видима на сателитни снимки от поне един месец, съобщава мониторинговата група „Кримски вятър“, като показва и реални снимки.

On the Kerch bridge, Russians have placed a Pantsir-S1 air defense complex. Worried as they are. pic.twitter.com/p2SVWMhpAq