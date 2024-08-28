Страх: Русия е разположила ПВО система „Панцир-С1“ точно на Кримския мост (СНИМКИ)

Русия е разположила противовъздушна ракетна система „Панцир-С1“ точно на Кримския мост, който свързва окупирания полуостров с руския Краснодарски край и който два пъти по време на войната стана обект на мощни атаки с тежки поражения.
Системата е видима на сателитни снимки от поне един месец, съобщава мониторинговата група „Кримски вятър“, като показва и реални снимки.
On the Kerch bridge, Russians have placed a Pantsir-S1 air defense complex. Worried as they are. pic.twitter.com/p2SVWMhpAq— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2024
Различни украински официални лица десетки пъти са обявявали как тяхна цел е връщането на Крим и унищожаването на Кримския мост: 12 ракети ATACMS срещу Кримския мост, 12 свалени: Русия пак се хвали с перфектна статистика (ВИДЕО).
Преди той беше важна логистична верига за руснаците, но поради множеството нападения те изградиха алтернативни маршрути, включително ключова жп линия. И тук обаче те имат проблеми: Украински саботаж на жп линията Ростов - Мариупол - Бердянск (ВИДЕО).
Днес се появи и видео, показващо как 412-и отделен батальон „NEMESIS“ е унищожил руска ракетна установка БМ-21 „Град“.
The 412th Separate Battalion "NEMESIS" has destroyed an enemy BM-21 "Grad" rocket launcher. pic.twitter.com/KQZskCZAO7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2024
Неутрализирани руски дронове
Междувременно украинците обявиха, че "неотдавна" са били свалени 115 руски разузнавателни дрона, включително "Орлан", "ЗАЛА" и Supercams. Тези безпилотни летателни апарати можеха да насочват ракети „Искандер“ и авиацонни бомби КАБ, но сега "не представляват заплаха" - "това представлява хиляди спасени животи, защитено украинско оборудване и нарушено руско разузнаване".
Так виглядають тисячі врятованих життів, захищена українська техніка та виколоті очі російської розвідки.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) August 28, 2024
Так виглядає Небесний русоріз🔪
Тільки на цьому відео 115 збитих за останній час російських розвідБПЛА — Орлани, Зали, Суперками і не тільки. Вони могли б навести… pic.twitter.com/HrAkMP4pYT