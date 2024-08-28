Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа
Войната в Украйна:

Страх: Русия е разположила ПВО система „Панцир-С1“ точно на Кримския мост (СНИМКИ)

28 август 2024, 15:48 часа • 613 прочитания
Страх: Русия е разположила ПВО система „Панцир-С1“ точно на Кримския мост (СНИМКИ)

Русия е разположила противовъздушна ракетна система „Панцир-С1“ точно на Кримския мост, който свързва окупирания полуостров с руския Краснодарски край и който два пъти по време на войната стана обект на мощни атаки с тежки поражения.

Системата е видима на сателитни снимки от поне един месец, съобщава мониторинговата група „Кримски вятър“, като показва и реални снимки.

Различни украински официални лица десетки пъти са обявявали как тяхна цел е връщането на Крим и унищожаването на Кримския мост: 12 ракети ATACMS срещу Кримския мост, 12 свалени: Русия пак се хвали с перфектна статистика (ВИДЕО).

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Преди той беше важна логистична верига за руснаците, но поради множеството нападения те изградиха алтернативни маршрути, включително ключова жп линия. И тук обаче те имат проблеми: Украински саботаж на жп линията Ростов - Мариупол - Бердянск (ВИДЕО).

Днес се появи и видео, показващо как 412-и отделен батальон „NEMESIS“ е унищожил руска ракетна установка БМ-21 „Град“.

Неутрализирани руски дронове

Междувременно украинците обявиха, че "неотдавна" са били свалени 115 руски разузнавателни дрона, включително "Орлан", "ЗАЛА" и Supercams. Тези безпилотни летателни апарати можеха да насочват ракети „Искандер“ и авиацонни бомби КАБ, но сега "не представляват заплаха" - "това представлява хиляди спасени животи, защитено украинско оборудване и нарушено руско разузнаване".

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Крим ПВО Кримски мост Панцир С1 война Украйна удар Кримски мост
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес