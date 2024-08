12 ракети ATACMS срещу Кримския мост, 12 свалени: Русия пак се хвали с перфектна статистика (ВИДЕО)

Украинските сили боравят с ограничен брой далекобойни ракети ATACMS, доставени от САЩ, докато американците постоянно повтарят колко ограничени са доставките. Въпреки това руското военно министерство твърди, че снощи е имало нападение с 12 такива ракети с обсег до 300 км по Кримския мост.

Както винаги, всичко е свалено от перфектната противовъздушна отбрана на руснаците, ако се вярва на поредното съобщение на кремълската пропаганда.

❗️Russian Defense Ministry: the AFU attacked the Crimean bridge during the night with 12 ATACMS missiles, and all air targets were destroyed. pic.twitter.com/uSymCroFj7

Още: САЩ не дават на Украйна да стреля с ATACMS в Курска област: CNN разкри защо

"През нощта системите за противовъздушна отбрана са свалили 12 оперативно-тактически ракети ATACMS", гласи точното съобщение на руското военно министерство. По-рано пък бе съобщено, че ракетите са били осем.

Освен това Министерството на отбраната в Москва съобщи, че три безпилотни катера на украинските военноморски сили са били унищожени, а друг е бил повреден.

Overnight in occupied Crimea, explosions were heard in several cities, including Kerch, Feodosia, and Sevastopol. The Crimean Bridge was closed for over five hours. Reportedly, a boat in the Black Sea, the ferry crossing at the Kerch port, and a "Pantsir-S1" air defense system… pic.twitter.com/ItygdSBp7X