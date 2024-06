Страховит пожар в отбранително предприятие край Москва: Хората чупят прозорци, за да не се задушат (ВИДЕО)

От основната сграда на изследователския институт "Платан" се издига гъст черен дим, показват кадри в социалните мрежи. Съобщава се, че вътре може да има блокирани хора.

Все още няма информация за причините за пожара. Двама души са изскочили от горящата сграда и са загинали, а други двама са останали вътре и по предварителни данни също са сред жертвите. Двама от пожарникарите са откарани в болница заради дима, същото важи и за още хора, които са погълнали газовете.

Radio-electronic defense industry enterprise on fire in the town of Fryazino near Moscow, Russian media say



Dense black smoke is rising from the main building of the Platan Research Institute. It is reported that people may be blocked inside.



There is no information about the…