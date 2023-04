СЗО: Един на всеки шест човека по света е засегнат от безплодие

Предишни изследвания от Центровете за контрол и превенция на заболяванията показват, че 1 от 5 жени в Съединените щати, на възраст от 15 до 49 години без предишни раждания, не могат да забременеят след една година опити, което се счита за безплодие. ОЩЕ: Коя е основната причина за безплодие и как да я преодолеем

И мъжете, и жените могат да допринесат за безплодието.

Експертът по безплодие д-р Асима Ахмад е главен медицински директор и съосновател на Carrot Fertility. Тя каза, че новият доклад на СЗО не я е изненадал и че числото всъщност може да е по-високо от обявеното.

„По-рано се съобщаваше, че 1 на всеки 8 души изпитва безплодие, но винаги съм смятал, че истинската цифра е по-висока“, каза Ахмад пред ABC News, добавяйки, че проучването на СЗО съобщава само за взаимоотношения жена-мъж с незащитен полов акт за една година без бременност и че когато се вземат предвид еднополовите двойки, самотните родители или други лица, броят на тези, които търсят и се нуждаят от грижи за плодовитостта, е много по-висок. ОЩЕ: Френски учени създадоха сперматозоиди в лабораторни условия

Тя също така подчерта, че е важно да се отбележи, че докато „разпространението“ на безплодието е сходно в различните страни, изучаването на достъпа до грижи в тези страни е много по-важно.

„Също така е важно да се отбележи, че грижите за плодовитостта могат да бъдат сложни в много части на света“, каза тя. „Различните държави и региони имат различни закони и разпоредби относно грижите за плодовитостта, което може да направи още по-сложно за хората достъпа до лечението, от което се нуждаят.

