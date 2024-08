Тежка верижна катастрофа в Италия, минимум 20 души са ранени

Най-малко 20 души са били ранени при тежък инцидент на магистрала А23 между Гемона и Карния в североизточната част на област Фриули-Венеция Джулия, Италия, в посока Австрия, предаде АНСА.

Няколко тежко ранени участници в произшествието са откарани в болниците в Удине и Толмецо.

Част от магистралата е временно затворена за движение, пише БГНЕС.

Още: В Русия изчезна хеликоптер с 22 души на борда (СНИМКА)

🔵Maxi tamponamento sull'autostrada #A23 nel tratto tra #Gemona e #Carnia, in direzione Austria. Sono una ventina le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, e trasportate negli ospedali di Udine e di Tolmezzo. Autostrada chiusa al traffico in direzione Nord. Foto repertorio pic.twitter.com/UXvgT8CyKH