Терористична атака срещу католическа църква в Истанбул, има жертва и ранени (СНИМКИ и ВИДЕО)

Към момента не са ясни мотивите за терористичната атака, а извършителите се издирват, посочват новинарските агенции. Жертвата е била простреляна в главата, а нападателите са избягали.

В изявление в социалната мрежа "Х" министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че въоръжени нападатели са атакували днес сутринта църквата „Санта Мария“ и че един човек, който е бил цел на атаката, е бил убит. Министърът допълни, че е започнало подробно разследване на престъплението, а извършителите се издирват, съобщава Ройтерс.

🇹🇷 Istanbul, Turkey

Islamic terror attack at the Santa Maria Church in the Sariyer district (on the northeastern part of Istanbul’s European side) during mass.



Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya posted on X a man “was attacked with a gun by 2 masked people and unfortunately… pic.twitter.com/DDaAuOOjjh