„Ти си черно петно“: Заляха председателя на ЦИК в Грузия с черна боя (ВИДЕО)

Председателят на Централната избирателна комисия в Грузия бе залят с черна боя след като грузинската ЦИК потвърди победата на проруската партия „Грузинска мечта“ на парламентарните избори.

В момента когато Георгий Каландаришвили обяви победата на управляващата партия с 53,93% от гласовете, лидерът на опозиционното Единно национално движение Давид Киртадзе заля лицето и костюма му с черна боя, наричайки това „символ на фалшифицираните избори“.

Той каза още, че Каландаришвили „не чува грузинския народ нито протестиращите студенти“.

Още: В Тбилиси: Студентски протест срещу изборните резултати блокира университета (ВИДЕА)

„Вие отнехте бъдещето на Грузия, нашето бъдеще и тласкате страната ни към Русия. Дори не мога да ви нарека председател, вие сте „точка ру“. Вие сте черно петно", каза той.

🇬🇪 | Central Election Commission Chairman Giorgi Kalandarishvili was splashed with black paint - a symbol of fraudulent elections - during a CEC session convened to finalize the election results. pic.twitter.com/1E8RET1B6i