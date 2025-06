Трамвай дерайлира и се вряза в пицария в Швеция, има пострадали (СНИМКИ)

Трамвай се е блъснал в улична сергия за храна в центъра на югозападния шведски град Гьотеборг. Трамваят е правил ляв завой с висока скорост и е дерайлирал през кръстовището. След това е продължил още известно време по асфалта и се е блъснал в пицария, съобщиха от полицията. Полицейските служителя засега не могат да кажат точния брой на пострадалите, информацията е за седем или осем ранени, включително ватмана.

At least seven injured as tram derails and crashes into pizzeria in Sweden. The incident occurred at the intersection of Kungsportsavenyn and Vasagatan in Gothenburg on the country’s west coast. #tram #derailment #Gothenburg #Sweden pic.twitter.com/RDcq0F2bq0

#breaking #sweden #Gothenburg Eight people have been injured after a tram drove into a street food stall in central Gothenburg. The tram was making a high speed left turn and derailed over the intersection. It then went for a distance further on the asphalt and into a pizzeria,… pic.twitter.com/psFMBzZ71i