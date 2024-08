Трикове и хитрости да победиш врага: Примери от "Азов" и руски сепаратисти (ВИДЕО)

Поредна серия от видеокадри от фронта в Украйна показва как добре изпитани хитрости, леко обновени с оглед конкретна ситуация, помагат за победа над града. Два интересни примера, гарнирани с видеокадри, дават представа.

Войници от Трета щурмова бригада на украинската армия (тя беше сформирана от бойци на полка „Азов“ - бригадата е пълноправна част от украинската армия от доста време) са успели да откраднат радио на руска част. Те го използват, за да успеят да заблудят руснаците и да се приближат по-близо за стрелба. Какво се случва в крайна сметка, гледайте видеото:

Moment the Ukrainian soldiers captured a Russian radio and tricked two Russians into not shooting at them. Upon getting closer to an enemy treeline, the Ukrainians opened fire. This, in addition to drone strikes, forced Russians to retreat.



