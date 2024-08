ПВО система С-400 е ударена в Крим след украинска атака? (ВИДЕО)

През нощта на 1 срещу 2 август два украински дрона са атакували електрическата подстанция 500 kV "Кубан" в Тихорецк, Краснодарския край на Русия.

Нападението е предизвикало пожар и е повредило въздушни прекъсвачи, но няма жертви.

Two Ukrainian drones attacked the 500 kV "Kuban" electrical substation in Tikhoretsk, Krasnodar region, on the night of August 1-2. The attack caused a fire and damaged air circuit breakers, but there were no casualties. pic.twitter.com/ZI6zdsMHT5