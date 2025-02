Трима души загинали при катастрофа на хеликоптер в Италия (ВИДЕО)

Трима души загинаха, след като хеликоптер се разби в италианската провинция Парма. Сред загиналите е 41-годишният Лоренцо Ровагнати - главен изпълнителен директор на компанията за производство на сушено месо Gran Biscotto, предаде АНСА. Катастрофата е станала в района на имението на замъка Кастел Гелфо, което е собственост на семейството на индустриалците, произвеждащи сушено месо. Смята се, че другите двама загинали са пилотите, управлявали хеликоптера, предава БГНЕС.

