Все повече пари за война: И на Запад, и от Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Полша ще инвестира 3 млрд. злоти (750 млн. долара), за да увеличи производството на боеприпаси – това вече е законопроект, който е публикуван, уточнява Reuters.

Вече 4,7% от полския БВП ще се харчи за отбрана – от 2025 година, като след старта на руската инвазия в Украйна през 2022 година Полша стана номер едно в НАТО като процент на похарчен БВП за сигурност и отбрана. А целта на Варшава е новият законопроект да бъде приет до края на настоящата година.

Междувременно, в Нижни Новгород местният губернатор Глеб Никитин вдигна еднократната премия за подписване на договор за служба в руската армия (и много вероятен еднопосочен билет за Украйна) от 3 000 000 рубли. Като се добавят и обещаните пари на федерално ниво т.е. от руското военно министерство и още плащания на местно ниво, сумата набъбва до 5 500 000 рубли т.е. с 300 000 повече, отколкото можеш да спечелиш, ако се запишеш в путиновата армия от Москва. Информацията беше коментирана от популярния руски телеграм канал "Мобилизация. Новости. Срочники": "Регионалните власти се състезават с пари, за да привлекат хората към война. Те не се интересуват от хората или благосъстоянието на своя регион. Основната им мисъл е да изпълнят наборния план (на Путин), така че Москва да ги погали по главата": Руското пушечно месо не стига: Още четири руски провинции увеличиха драстично парите за влизане в руската армия

Според Виктор Кевлюк, експерт от украинския тръст Център за отбранителни политики, руските специални сили (Спецназ) стават все по-обезкървени – той говори пред изданието на украинската армия Army Inform. Едва половината от хората, които бяха техни членове в началото на войната, продължават още да се бият – главната причина е, че силите със специално предназначение в руската армия масово се използват като обикновени кашици и пехота за пушечно месо. Затова и Кевлюк добавя, че като цяло руските сили в Украйна намаляват – около 470 000 руски войници още са там, след като само преди няколко месеца издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин говореше за 690 000 руски войници в Украйна. Кевлюк посочва, че октомври 2024 година е бил най-смъртоносният за руската армия в Украйна – 57 000 убити, ранени и изчезнали при операция руски войници, докато новите попълнения са само 20 000 – 25 000, т.е. спад с поне 5000 на месечна база спрямо неофициалното ниво от няколко месеца назад.

Русия изстреля в Космоса два ирански сателита - "Хусар" и "Ходход". Официално, първият е предназначен да заснема с висока резолюция земната повърхност с цел развитие на земеделието и устойчиво използване на природните ресурси. Вторият трябва да създаде по-добри сателитни връзки и да развие мрежи „Интернет на нещата“, с които да подобри комуникациите с региони, където е много трудно да се осъществят връзки. И двата сателита са дело на частна иранска компания – Omid Faza. Новината идва на фона на информация отпреди няколко дни в ТАСС, че руски хакери опитват да пробият и да овладеят управлението на стари сателити на членове на НАТО, с което да подобрят шансовете за военна комуникация и предаване на данни в разгара на бойни действия.

След новия дневен рекорд на руски пехотни атаки от 4 ноември, рязък спад на руската активност на 5 ноември. Общо в Украйна (без Курска област) е имало 140 бойни сблъсъка т.е. цели 90 по-малко! Рязко увеличение и на хвърлените от руснаците авиационни бомби – 142, както и над 4000 руски артилерийски обстрела, което е около 1400 повече на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-активно си остава Кураховското направление – 56 отбити руски пехотни атаки там, както и още 10 във Времеевското направление, което е спомагателно от юг на Кураховското. 33 са отбитите руски пехотни атаки в Покровското направление. Никъде другаде няма двуцифрен брой руски пехотни атаки – в Купянското и Лиманското направление, които са другите на фокус за руснаците, е имало по 8 руски пехотни атаки съответно.

In the Pokrovsk direction, Drone Unit ALASTOR from the 25th Airborne Brigade hit 2 Russian APCs and destroyed another. pic.twitter.com/BFl4gK9D9b

(КАРТА) Вече и по украински данни село Кураховка е загубено – североизточно от Курахово, отвъд Кураховския язовир обаче, който е основно природно препятствие пред руските сили в тази посока. Боевете сега са в района на Илинка, това селце е ключово за преодоляване на язовира – заобикалянето му по-точно. Известният руски военннопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обобщава, че във Времеевското направление руснаците напредват – вече атакуват Елисаветовка, но при Антоновка боевете текат и руските части имат да преминават природно препятствие в лицето на река Суха Яла. Преминаването на реката от руснаците ще постави под почти непреодолим за украинците руски натиск линията от Елисаветовка до Илинка. Колко свирепи са боевете - ВИДЕО, 18+!

Специално за Лиманското направление, украинският телеграм канал "Офицер+", поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", пише, че в Терно руснаците успели да влязат "в мазетата на някои къщи", но са били унищожени. Каналът добавя и, че украински оператори на дронове регистрират все повече трупове на цивилни по магистралата към Юриевка, на запад от превзетия от руснаците град Селидово. "Рибар" обаче опонира, че руските части си пробивали път в Терно - със сигурност има геолокализирани видеокадри, показващи руски атаки от север към Терно, като в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) те са посочени. А украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", добавя, че при Торско, отново Лиманско направление, е спряна руска атака с 1 танк, с помощта на дронове.

Говорителят на украинското командване "Луганск" майор Анастасия Бобникова коментира, че руснаците трупат нови сили в Торецкото и Краматорското направление. Малко над половината град Торецк е още в украинско владение, като в последните 2 седмици Въоръжените сили на Украйна си върнаха някои загубени важни позиции в центъра на града. Започва ново увеличаване на руските пехотни атаки там, коментира Бобникова. В Краматорското направление, където основна руска цел е Часов Яр – там отдавна има понижение на руската пехотна активност, но според Бобникова руските сили там опитват да натрупат още ресурси. Но геолокализирани видеокадри сочат, че украинците са си върнали изгубени позиции южно от Часов Яр.

В Северското направление, което е спомагателно от юг на Лиманското, има руска активизация - в последните дни станаха няколко по-големи руски атаки с бронирана техника. Резултатите се споделят много от украински профили в социалните мрежи, с видеокадри - ето ги и поредните:

The Siversk direction is heating up. Recently, the 10th brigade repelled a powerful Russian assault. This time, they teamed up with the 3rd Border Detachment. The Russian failed attack resulted in the loss of 4 BMPs and ~20 assault forces. pic.twitter.com/S0WyksEAOY