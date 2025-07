Търсят се: Стотици хиляди изчезнали украинци в окупираните от Русия украински земи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Над 70 000 украинци официално са изчезнали заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. Става въпрос за хора, които са живели или са се намирали в окупираните от руската армия територии. Това обяви Артур Добросердов, украински обмудсман, който специално отговаря именно за изчезналите "при извънредни обстоятелства" хора. Добросердов изрично подчерта, че има много тела, които не са идентифицирани – не се знае дали са руснаци или украинци, както и че трябва да има гаранции за сигурност за екипи от специалисти, които да работят в сивите зони на фронта и да прибират тела:

"Over 70,000 Ukrainians are officially listed as "missing." - Ombudsman Artur Dobroserdov. pic.twitter.com/YXksqCiqrn — WarTranslated (@wartranslated) July 1, 2025

Предвид голямото число и то като неокончателни данни, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пак коментира докъде стигнаха мирните преговори. Коментира всъщност е силна дума – той изрично каза, че се въздържа да дава оценка колко бързо напредват и то говорейки само за "споразуменията" от първите два кръга от Истанбулския процес. При въпросните две срещи между руска и украинска делегация в турския мегаполис бяха договорени единствено размени на военнопленници и връщане на тела на убити.

Putin’s administration “does not want to drag out” negotiations with Ukraine.



“No one is stalling anything here. We are interested in achieving the goals we have set - those we are trying to reach through the 'special military operation' - by political and diplomatic means,”… pic.twitter.com/y36PoHArUw — WarTranslated (@wartranslated) July 1, 2025

В дневния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на увеличаващия се мащаб в опитите на Русия да използва мотори, мотоциклети и АТВ-та за военно дело. Вече има неофициални данни, че руското военно министерство се готви да купи до 120 000 мотора, 30 000 АТВ-та и 12 000 бъгита от Китай до края на 2025 година– новината се появи на фона на инспекция в руско военно учебно заведение в Новосибирск от руския военен министър Андрей Белоусов и командващия руските сухопътни сили генерал Андрей Мордвичев. При инспекцията Белоусов нареди кадетите в Новоросийск да бъдат оборудвани с мотори и АТВ-та, а ISW обобщава ситуацията с препратки към източници в библиографията на обзора си.

A Russian soldier on a quad bike with a trailer miraculously speeds through an anti-personnel minefield in Donetsk region, somehow avoiding detonation. pic.twitter.com/lvVteuCKPz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има по-значимо увеличение на военната активност в Украйна на дневна база. На 1 юли са станали 171 бойни сблъсъка съгласно официалните украински данни – с 25 повече спрямо 30 юни. Руснаците са хвърлили 119 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 40 повече за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 31 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб почти 5700 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 400 снаряда повече. Руската армия е използвала малко под 2700 FPV дрона "камикадзе", което е с около 1070 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново и отново – Покровското направление е приоритет, 49 отбити руски пехотни атаки там по официалните украински данни. Още 28 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление. Впечатление прави, че руснаците усилват натиска от север в Харковска област, по линията от Вовчанска до Глубоко, където на 10 май, 2024 година тръгнаха да правят "буферна зона" и оттогава не успяха да влязат на повече от 10 километра в дълбочина на украинска земя от границата. В Харковска област е имало 16 руски пехотни атаки, в Курска област и област Суми – 19. В Лиманското направление са станали 18 руски пехотни щурма - има руски непотвърдени още твърдения за превземане на село Редкодъб (Ридкодуб) т.е. линията северно от Лиман и към южния фланг на Купянск през реките Жребец и Оскол, докато в Торецкото и Краматорското направление е имало само 2 и 1 руски пехотни атаки съответно за последните 24 часа.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец изрично пише в профила си във Facebook, че в Новопавловското направление нещата "продължават да се объркват", визирайки украинската гледна точка, както и че руснаците са реализирали малък напредък в Покровското и Торецкото направление. Той обещава повече подробности в предстоящ по-голям обзор, като добавя, че и в Запорожка област руснаците са се активизирали.

"Като цяло, направлението може би ще напомни за себе си, врагът няма да проявява такава активност, както в Донбас, но постепенно ще се опитва да овладее най-близките ключови позиции, за да осигури провеждането на по-мащабни настъпателни операции в бъдеще" - оценка на украинския военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", който визира руски напредък в Камянско, по линията към Орехов, западната част на Запорожка област.

"Офицер" твърди и, че като цяло руснаците са намалили малко активността си в районите на Новосергеевка и Новониколаевка. Двете села са важни за Покровското и Новопавловското направление. Каналът визира руската активност в посока Днепропетровска област – ясно е, че руското военно командване гледа приоритетно към Покровск, а не към Днепропетровска област. В анализа на ISW има геолокализирани кадри от издигането на руски знамена в село Дачно, което е първото населено място, окупирано от руснаците в Днепропетровска област (южно от Новопавловка). Боевете са динамични, украинците опитват да контраатакуват, признава за Покровското направление от изток (линията Попов Яр – Малиновка, с поглед откъм Торецк към Константиновка) руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. А "колегите" на Звинчук от "Два майора" пак броят двуцифрено число украински контраатаки в Сумска област и пак твърдят, че били неуспешни, обаче "темпото на нашето настъпление се забави".

🧵1/x

17th Special Purpose Center operates in Toretsk area



Source: https://t.co/AZwcuPag6I pic.twitter.com/Bxx7THRcQy — Audax (@AudaxonX) June 30, 2025

И тази нощ Русия обстреля Украйна с дронове клас "Шахед" - общо са изстреляни 114 дрона, свалени са 79, но има попадения на 14 места съгласно сводката на украинските ВВС. Щети има в Харковска област, в района на Купянск, който вече е буквално предна фронтова линия. Пораженията са по едноетажна изоставена сграда, жилищна сграда, административна сграда и спирка на градския транспорт, като за щастие няма жертви, обобщава украинската спешна служба. От снощи има данни и за взрив близо до Грозни, в петролен кладенец.

A powerful explosion occurred today near Grozny at one of the region’s oil wells, according to Chechen channels. A large fire broke out following the blast. Emergency services and ambulances were dispatched to the scene. pic.twitter.com/aopZx5X41n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 1, 2025