Убити руски войници след взрив в Мариупол, Украйна обяви успехи в три направления (ВИДЕО)

Пристанището на Мариупол

Кадрите от мястото на инцидента показват, че нашествениците се намират в частен сектор близо до пристанището. Една от къщите е в пламъци. Очевидно е, че именно в нея са се намирали ликвидираните служители на руската армия. Мариупол е един от градовете с най-сериозно присъствие и действие на украинските партизани, макар Киев никога да не поема официално отговорност за подобни нападения.

Местните „Телеграм“ канали в Курска област на Русия съобщават за експлозия и там в нощните часове между 22 и 23 юни. Става въпрос за нападение с дрон. Губернаторът на Курска област Роман Старовойт твърди, че противовъздушната отбрана е свалила безпилотен летателен апарат, но не предоставя повече информация. По-късно той заяви, че противовъздушната отбрана отново е в действие, според официалния му канал в „Телеграм“.

The governor of the #Kursk region announced the destruction of a drone. https://t.co/d1CHiEWnH8 pic.twitter.com/ksuFPkzy1y

През нощта сирените за въздушни нападения бяха активни в почти цяла Украйна, като руските сили предприеха нова мащабна ракетна атака. От 4 бомбардировача Ту-95 са били изстреляни 13 крилати ракети X-101/X-555, като всички са били свалени от украинската противовъздушна отбрана. Руснаците са изстреляли и шпионски дрон, който също е бил елиминиран, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Унищожен е и вертолет Ка-52 в района на Донецк.

Все пак има щети в Хмелницки, Запорожието и в област Суми, където има един ранен, след като руските сили са обстреляли 9 населени места.

Що се отнася до бойните действия на фронтовата линия, за изминалото денонощие се съобщава за частични успехи на украинската армия, но и продължаващи руски контраатаки в определени сектори.

(КАРТА) Въоръжените сили на Украйна напредват в направленията към Мелитопол и Бердянск и постигат успехи, съобщи в „Телеграм“ зам.-министърът на отбраната Анна Маляр. Според нея е имало частичен украински успех и край Кремена, Луганска област. Там се водят тежки боеве в гориста местност в района на Диброва. Стотната бригада на териториалната отбрана от Волин е унищожила укритие на руснаците в Диброва, се вижда от кадрите.

Heavy fights occur in the area of Dibrova in the Kreminna forest. Russians haven't forced a breaktrough and luckily there are FPV drones which can really be called modern warfare. The 100th Territorial Defense Brigade from Volyn destroyed a hideout in Dibrova. pic.twitter.com/Z1ZeGMsWMl