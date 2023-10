Украинците с нов напредък в няколко сектора от фронта. Шолц разочарова Киев (ВИДЕО)

ВСУ усилиха сухопътните атаки към железопътната линия между Клещеевка (на 7 км югозападно от Бахмут) и Андреевка (на 10 км югозападно от Бахмут). Украинският генерален щаб заяви, че са постигнали частичен успех в близост до тези населени места.

(КАРТА) Според един от най-изкъсо следящите войната украински източници украинците са успели да изтласкат значително назад руските сили, намиращи се в деретата източно от железопътните линии край Андреевка. Северно от Клещеевка също има "добри сигнали". Това се потвърждава и от руския пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo).

Другите участъци от фронта

Геолокализирани кадри, публикувани на 4 октомври, сочат, че украинските сили са напреднали малко и източно от Новопрокоповка (5 км югоизточно от Работино) в западната част на Запорожка област. Украинският генерален щаб също така съобщи, че ВСУ са постигнали частичен успех западно от Работино.

Claimed VDV shelling of entrenched AFU using a BMD-4 in indirect fire mode east of Novoprokopivka.

Slight advance in the grey zone

Location: 47.4113763846, 35.8838796836@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/oftZUbMceM — imi (m) (@moklasen) October 4, 2023

Според руския "Телеграм" канал "Рибар" опитът на ВСУ за щурм към Новопрокоповка бил неуспешен и те се оттеглили със загуби. Някои руски източници пък твърдят, че украинските сили са напреднали до руска окопна система на линията Работино-Копани (5 км северозападно от Работино).

Reported as the Zaporizhzia region. A Russian BTR-82A and a T-72B3(M?) are burning.



Some duct tape and it is good to go! pic.twitter.com/42DizpGRFx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2023

Още: Оценка: Бойните способности на руснаците в Запорожието се влошават. Масирана атака с дронове в Русия (ВИДЕО)

В сутрешната си сводка Генералният щаб на украинската армия посочва, че украинците са отблъснали руски контраатаки в покрайнините на Новодаровка, Върбово и Работино. Става въпрос за линията Орехов-Токмак-Мелитопол.

По-интересен акцент от доклада обаче е друг - че в продължение на 24 часа авиацията и ракетните войски на Украйна са нанесли 16 удара по райони, където са съсредоточени вражески персонал, оръжия и военна техника.

Още: Носи ли вина Западът за бавния напредък на украинската контраофанзива?

Междувременно руският "Телеграм" канал "Рибар" повтори тезата на руското министерство на отбраната, че украинският десант на полуостров Крим от вчера бил неуспешен, че врагът бил "разбит", а един от украинците бил заловен. Доколко това е така - преценете сами: Крим ще бъде или украински, или безлюден: Нова спецоперация на украинското разузнаване (ВИДЕО)

Семьон Пегов пък пише, че руснаците успели да завоюват нови позиции край Макеевка, Луганска област, и че продължавали щурм към Маринка, Донецка област. Според Генералния щаб на Украйна ВСУ са отблъснали общо 7 руски атаки към Макеевка и Диброва. При Маринка и Красногоровка пък неуспешните опити на руските сили били общо 15, твърди Генщабът на Украйна.

Есенните и зимните метеорологични условия ще забавят, но няма да спрат украинските контраофанзивни операции, анализира в днешния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Цитиран е говорителят на Съвета за национална сигурност на САЩ Джон Кърби, който заяви на 3 октомври, че доброто време ще продължи още 6-8 седмици, преди времето да повлияе на украинските и руските операции.

Проблеми за руския флот

Руските военни наскоро прехвърлиха няколко кораба на Черноморския флот от пристанището в окупирания Севастопол в Крим (което беше ударено жестоко от украинците) към пристанището в Новоросийск, Краснодарски край. Вероятно това е опит да ги предпазят от продължаващите украински удари по руските активи в окупирания Крим, пише ISW.

Сателитни снимки, публикувани на 1 и 3 октомври (препратки има в обзора на ISW), показват, че руските сили са прехвърлили поне 10 кораба от Севастопол в Новоросийск. Руснаците наскоро са преместили фрегатите "Адмирал Макаров" и "Адмирал Есен", три дизелови подводници, пет десантни кораба и няколко малки ракетни кораба. Четири руски десантни кораба и една подводница клас "Кило" остават в Севастопол. На пристанището Феодосия в Източен Крим пък за първи път е забелязан патрулен кораб, което предполага, че руските сили може би преместват части от Черноморския флот от Севастопол в бази, намиращи се по-далеч в руския тил. Рускиия мозъчен тръст Център за анализ на стратегии и технологии твърди, че придвижването на корабите на към Новоросийск било "рутинно".

Още: И трите черноморски пристанища на Украйна заработиха, руският флот е безсилен

Руски удари с дронове

Украинските сили свалиха 24 от 29-те дрона "камикадзе" иранско производство "Шахед", изстреляни от Русия през нощта на 4-5 октомври, съобщиха военновъздушните сили на Украйна. Според доклада безпилотните летателни апарати са били изстреляни от Чауда в окупирания Крим и са се приближили към Украйна от южна посока.

24-те машини са свалени над Одеска, Николаевска и Кировоградска област от украинската противовъздушна отбрана. Серхий Братчук, говорител на Одеската военна администрация, заяви, че 10 дрона са унищожени над Николаевска област, а пет - над Одеска област.

Останалите 9 са били свалени над Кировоградска област, но в резултат на удара регионът също е претърпял инфраструктурни щети, отбеляза Братчук, цитиран от Kyiv Independent. Атаката е предизвикала пожар, който бързо е бил овладян, и не се съобщава за жертви.

Още: Украйна: Ударихме руска ПВО система "Триумф" за 1 млрд. долара (ВИДЕА)

Украинците обаче отговориха - тази сутрин техни безпилотни самолети атакуваха подстанции в Суджа и Глушково в Курска област на Русия. Съобщава се, че общо 67 населени места са останали без електричество, има и видео от взривовете:

Earlty this morning, Ukrainian drones attacked substations in Sudzha and Glushkovo in the Kursk region in Russia. A total of 67 settlements are reported to be left without electricity. pic.twitter.com/Ruz40ASwol — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2023

Оръжие за Украйна

Междувременно германският таблоид Bild съобщи, че правителството в Берлин не планира да достави в обозримо бъдеще на Украйна крилатите ракети "Таурус" с голям обсег. Те спешно се искат от украинската армия, но канцлерът Олаф Шолц продължава да е пречка за доставката. Това е потвърдено пред Bild от германски и украински правителствени източници.

Германия планира да предостави на Украйна повече системи за противовъздушна отбрана, съобщи Bloomberg, като се позова на източници, запознати с въпроса. Подкрепленията ще включват още една ПВО система IRIS-T и най-малко 12 отбранителни танкове Gepard.

Още: За да защити зърнените коридори: Германия усилва ПВО системата на Украйна