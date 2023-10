Оценка: Бойните способности на руснаците в Запорожието се влошават. Масирана атака с дронове в Русия (ВИДЕО)

Бойните способности на руските части, които водят постоянни боеве в направление Орехов (западната част на Запорожка област, където украинците атакуват линията Орехов-Токмак-Мелитопол), са се влошили значително. Те вече не могат да провеждат контраатаки и да се противопоставят на украинския пробив, пише американският Институт за изучаване на войната (ISW) в най-новия си анализ.

Експертите подчертават като аргумент, че руският министър на отбраната Сергей Шойгу, по време на конферентен разговор с военното ръководство на Руската федерация, проведен наскоро, е откроил странна група руски въоръжени формирования, действащи в западната част на Запорожка област. По-специално - Шойгу приписа успешните руски отбранителни операции около Работино и Върбово на частите на 70-и гвардейски мотострелкови полк, 56-а въздушнодесантна бригада, 56-а въздушна армия, 56-и въздушнодесантен полк и др. В същото време той не изтъкна други формирования, на които обикновено се приписва заслугата за удържането на линията Работино - Върбово, като 108-и и 247-и полк (7-а въздушнодесантна дивизия).

Според ISW участието на 70-и гвардейски мотострелкови полк в контраатаките показва, че бойните възможности на активните части на 7-а въздушнодесантна дивизия са значително влошени и че тези елементи вече не могат да провеждат всички нужни контранастъпления по цялата линия на украинския пробив в Ореховското направление, пише в доклада.

Анализаторите отбелязват, че някои от определените от Шойгу формирования последователно са контраатакували по линията Работино - Върбово в техен ущърб. "Изборът на подразделенията от Шойгу може да показва, че той се стреми да открои руските командири, които продължават да изпълняват заповедите на руското военно ръководство относно непрестанните контраатаки", предполага ISW.

Междувременно агенция "Ройтерс" писа на 3 октомври, че руските сили са вградили подразделенията "Щурм-Z" в конвенционални части, за да провеждат скъпоструващи контраатаки срещу украинските завоевания в ключови сектори на фронта. Съобщава се, че подразделенията "Щурм-Z" са съставени от 100-150 души, включително наказани цивилни новобранци и руски войници, които са в процес на наказание.

Рамзан Кадиров с все по-важна роля

Руското МО сигнализира за подкрепата си и за чеченските части, които се сражават в Украйна, на фона на споровете, свързани с междуетническото напрежение в руското правителство, армия и информационно пространство. Шойгу лично благодари на чеченския лидер Рамзан Кадиров за това, че е контролирал формирането на три мотострелкови полка и три мотострелкови батальона в Чечения. По време на конференция с руското военно ръководство на 3 октомври министърът заяви, че тези чеченски части са се доказали във войната в Украйна и че над 14 500 руски военнослужещи са преминали обучение в Руския университет за специални сили в Гудермес, Чечения, преди да бъдат изпратени на фронта.

Кремъл също така публично изрази подкрепата си за стила на управление на Кадиров в Чечения след значителните обществени протести срещу чеченския ръководител и сина му. Припомняме, че синът на Кадиров нанесе побой над арестант, обвинен, че е изгорил Корана, а баща му се похвали с този "подвиг".

На фронта

Силите на Украйна продължават да провеждат отбранителни действия в източната и южната част на страната, както и настъпателни операции в района на Мелитопол и в този на Бахмут, съобщава в сутрешната си сводка Генералният щаб на украинската армия.

За Бахмут се посочва, че руснаците неуспешно опитали да си върнат загубени позиции при Андреевка. При Авдеевка, също в Донецка област, били отблъснати всички руски атаки, а 10 неуспешни нападения силите на Владимир Путин имали в Маринка и Краснохоривка. Що се отнася до Луганска област, в направлението Лиман ВСУ също отблъснали 10 вражески атаки, посочва Генщабът.

The 82nd Air Assault Brigade destroying Russian infantry inside their dug outs with FPV drones. It is really insane to see how they manage to skillfully maneuvre these drones past all kinds of obstacles. pic.twitter.com/gkrCSxBDM4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 3, 2023

Украинците са имали частичен успех западно от Работино в Запорожка област, а също така при Клещеевка и Андреевка в Донецка област.

Същевременно се появи интересна информация от един от най-яростните кремълски пропагандисти – Александър Коц – че при Клещеевка има промяна на тактиката от страна на украинската армия. Там позициите на окупаторите първо се унищожават до основи с артилерия, а след това пехотата се окопава, без да се налага да извършва щурм.

A Russian serviceman is demonstrating the results of a strike by an unidentified Ukrainian armament of a Russian BMP-3 APC, which was blown to piece and successfully demilitarised. The soldier suspects a Ukrainian mysterious large "Baba Yaga" drone was used, which dropped an RShG… pic.twitter.com/Y4suHssCyM — Dmitri (@wartranslated) October 3, 2023

(КАРТА) Особено големи промени на фронта няма - само известно движение по линията Новопрокоповка-Върбово в западната част на Запорожието. Сраженията продължават северно от железопътната линия при Клещеевка, като там "сивата зона" се разширява - т.е. районът, който не е под контрола на нито една от двете армии.

Украинска масирана атака с дронове

Министерството на отбраната на Русия съобщи чрез канала си в "Телеграм", че неговите сили свалили 31 украински дрона през нощта на 4 октомври над Белгородска, Брянска и Курска област, които граничат с Украйна.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че три въздушни цели са били свалени над Грайворонски район, което е довело до щети по гражданската инфраструктура. Не се съобщава за жертви. Появиха се обаче видеа, на които се чуват взривове в Белгород.

Overnight, it was very loud in the Bilhorod region in Russia. Explosions were noted , likely due to the work of UAVs. pic.twitter.com/25wiKT3Jro — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2023

Въздушна тревога през нощта е имало дори в столицата Москва.

Министерството на отбраната на Русия също така твърди, че руски военни самолети са блокирали опит на украински военни да проникнат в Крим - в посока нос Тарханкут. Тези твърдения, цитирани от ТАСС, не могат да бъдат проверени по независим начин, пише украинската медия Kyiv Independent. През последните седмици зачестиха твърденията за удари на украински безпилотни самолети на руска територия, въпреки че Киев рядко коментира тези съобщения.

Отделно се появи и видео, което показва пожар в завод за алуминий в Красноярск. Все още не е известно нищо за причините за извънредната ситуация. Местните власти съобщават, че няма пострадали.

An aluminum plant is on fire in Krasnoyarsk



Nothing is yet known about the causes of the emergency. Local authorities report that there were no casualties. pic.twitter.com/EcspE5P0nw — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2023

Русия обаче отвърна с нова серия атаки с по Украйна, като в няколко области имаше въздушна тревога. Сутринта на 4 октомври местните власти в родния град на Володимир Зеленски - Кривой рог - съобщиха, че има експлозии. По-късно уточниха, че взривовете не били в самия град, нито в региона, както и че всичко е наред.

