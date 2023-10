Украйна: Ударихме руска ПВО система "Триумф" за 1 млрд. долара (ВИДЕА)

Според източници на "Украйна сейчас" тази нощ дронове на СБУ са атакували стратегическата система за ПВО, чиято цена е около 1,2 млрд. щатски долара (вижте видеа в "Телеграм" тук).

Във видеото, публикувано от руснаците, се чуват около 20 експлозии в района, където е разположена "Триумф" и нейния радар. По това време в съседните населени места светлината е угаснала.

Overnight, it was very loud in the Bilhorod region in Russia. Explosions were noted , likely due to the work of UAVs. pic.twitter.com/25wiKT3Jro