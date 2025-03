Ние се бием с оръжия-антики, а те - с модерни оръжия. Такава сентенция направи в своето телевизионно предаване известният руски тв и радиоводещ Владимир Соловьов, който е под западни санкции заради разпространение на лъжи и пропаганда в полза на режима на руския диктатор Владимир Путин по темата "Украйна". Соловьов изрече сакралните думи в поредна телевизионна "раздумка" с "експерти" - разбирай хора, които иначе трудно биха си изкарвали хляба с нещо друго, ако нямат трибуна, от която постоянно да говорят, независимо какво.

"17 млрд. долара намериха, 2 млн. снаряда ... Говорим си за Европа, присмиваме ѝ се. Извинявайте, но европейската артилерия удря по-далеч и по-точно. Имат огромно количество снаряди. Оттеглят се от позициите си в Курска област и като се огледаш - навсякъде дупки от калибър 155-мм (това е стандарт на НАТО, съветският стандарт е 152-мм). Тонове - оръжия имат", заключи Соловьов.

