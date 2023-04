Пригожин заплаши да изтегли ЧВК Вагнер от Бахмут (ВИДЕО)

Пригожин обяви, че е написал писмо до Шойгу за необходимостта на наемниците му да получат боеприпаси. Припомняме, че руският олигарх вече се оплака, че наемниците му имат муниции за 2-3 седмици: Пригожин с истерична нотка: Украинците почват контраофанзивата след седмица. Това стана преди 4 дни – сега вече той говори за "глад за боеприпаси" и твърди, че ЧВК Вагнер няма муниции – имало останали за дни. Добави и друго - че при такава ситуация, без муниции, ЧВК Вагнер ще изчезне, а боеприпаси на склад в Русия имало.

Всъщност Пригожин твърди, че крайният срок да бъде взето решение за доставка на муниции (дали ще настъпим или отстъпим) е 28 април – но записът за това излиза сега. Той говори още, че за всеки 100 метра трябвали по 180 снаряда и че заради липсата на достатъчно муниции умрели войници, заради което руската прокуратура трябва да се намеси. Руският олигарх обаче увери, че ЧВК Вагнер е съставен от патриоти и щели да се бият до последния патрон.

Пригожин смята и, че украинската контраофанзива ще започне до 15 май (защото последният силен дъжд ще вали най-много на 2 май) и че украинската армия е готова - натрупала е необходимите резерви и е добре обучена. Освен това той се оплака, че на ден загиват по 94 "вагнеровци" в Бахмут. "Трябва да спрем да заблуждаваме руснаците и да им казваме, че всичко е наред. Трябва да бъда честен – Русия е на ръба на катасторфа", заяви създателят на ЧВК Вагнер в интервю за руския пропагандист Семьон Пегов, който през есента на 2022 година стъпи на мина в Донбас.

Преврат, танкове на ЧВК Вагнер в Москва: Анонс на поредно излияние на Пригожин

The saga continues. Prigozhin threatened Shoigu to retreat from Bakhmut if they were not given ammunition. Which will lead to a catastrophic problem for Russia. 🍿😴 pic.twitter.com/Kgu2faeUML

Евгений Пригожин обяви и нещо друго важно, касаещо генерал Михаил Мизинцев, който беше зам.-военен министър на Русия и отговаряше за логистиката на армията, но беше освободен от поста си. Руският олигарх каза, че го е поканил да стане част от командването на ЧВК Вагнер и обяви, че Мизинцев разбрал проста истина - войниците не са длъжни да умират, когато не им е осигурено необходимото оръжие и муниции.

По отношение на руската армия Пригожин изсипа един куп критики и сравни руската армия след войните в Чечения буквално с ученически кръжок, който пропуснал години наред: "Бардакът е пълен", докато украинската армия, която преди 2014 година е била разпасана команда, е направила куп реформи и вече е много силен противник.

Междувременно, говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк заяви, че украинската армия прочиства 30-километрова зона на източния бряг на река Днепър. Хуменюк каза, че това се прави с цел да се минимизира руският обстрел по цели на западния бряг на реката.

"On the left bank in the 30-kilometer zone, we are trying to clear the presence of the enemy in order to minimize shelling of the right bank," Spokeswoman Nataliya Humenyuk of Operational Command 'South' said.



She emphasized that after the information campaign about the… pic.twitter.com/FA2Eu2QGhD