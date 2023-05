Украинска оценка: За седмица можем да заличим всичко постигнато от руснаците за 9 месеца (ВИДЕО)

Въпросният източник, който е офицер, казва и друго – ЧВК Вагнер много често не се подчиняват и не уважават командирите на редовната руска армия, извършват атаки и без необходимата координация. Ако артилерийската подкрепа липсва, "вагнеровците" не могат да напреднат и дават много жертви, като състоянието на нещата вече е такова, че атаки "напред на нож" не могат да бъдат правени предвид големите загуби. Показателно е, че в сутрешната сводка на украинския щаб изрично е посочено, че в Запорожка област (при Бердянск) са пристигнали 400 затворници, вербувани от "Вагнер", а в Луганска област – 200 затворници. Всички те минават обучение, като има заповед да се стреля на месо, ако някой опита да избяга от полевите лагери, гласи украинската информация.

Бойците на ЧВК Вагнер не са подготвени да воюват в защита, при организация и управление на сложни защитни позиции (установяване на артилерийски огневи позиции, координация на работата им, осигуряване на навременна логистика), казва още украинският военен източник. Затова и скорошна украинска контраатака в Бахмут може да доведе дотам, че всичко взето от руснаците с много кръв през последните 9 месеца да бъде загубено за седмица (с обкръжаване на Горловка и предградията на град Донецк) – зависи от решенията на украинското командване, каква стратегия е подготвена и какви ресурси ще бъдат хвърлени, добавя той и изрично уточнява, че в момента в Бахмут украинската артилерия няма достатъчно боеприпаси, за да се противопоставя постоянно на руската – затова и бойците на ЧВК Вагнер успяват да напредват.

Украинската армия може да стигне до Русия: Пригожин и командири на ЧВК Вагнер

🇺🇦#Ukrainian soldier from the 3rd Assault Brigade engaging Russian forces in #Bakhmut with a RGW-90 MATADOR



