Украинската армия: Ударихме руски щаб и склад за гориво в Бердянск (ВИДЕО)

Тази сутрин местни жители докладваха за множество експлозии в пристанищния град, а по-късно украинците заявиха, че са нанесли поражения на окупаторите. „В резултат на успешния удар на Силите за отбрана сутринта на 30 юни, засегнахме щаба и склад за гориво в предградията на временно окупирания Бердянск“, гласи съобщението.

Междувременно се появиха кадри, показващи останки от ракета (или ракети) Storm Shadow, атакувала района на летището в Бердянск тази сутрин.

Руснаците твърдят, че са били изстреляни общо 6 и някои от тях са били свалени от системата за противовъздушна отбрана "Панцир-С1".

