Украински дронове стоят зад взрив в голям руски оръжеен склад и зад пожар в "Транснефтепродукт" (ВИДЕО)

Дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) стоят зад взрива на склада за боеприпаси на полигона "Кадамовски" в Ростовска област на Русия. Това се случи през нощта на 21 срещу 22 декември, като сега вече има потвърждение за украинско участие. Става въпрос за експлозия в района на Новочеркаск, в склад на 150-та механизирана (мотострелкова) дивизия, части на която се бият в един от най-горещите участъци на фронта в Украйна.

Този полигон е един от най-големите в Русия. Според украински източници руснаците са използвали поразения склад за снабдяване на войските си в Краматорския сектор.

Още: Папата поиска "справедлив и траен мир" в Украйна навръх Рождество

В резултат на нападението депото е напълно унищожено. Сега руснаците се сблъскват със значителни логистични трудности, които оказват съществено влияние върху способността им да провеждат бойни операции, твърдят от СБУ.

💥SBU drones have blown up an ammunition depot at the Kadamovskoye training ground in Rostov region.



This training ground is one of the largest in Russia. According to Ukrainian sources, the enemy used this depot to supply its troops in the Kramatorsk sector.



As a result of the… pic.twitter.com/PURKJ29nAD