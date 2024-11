Украински хакери уязвиха и се подиграха на Путин в Астана (ВИДЕО)

Украйна успя отново да вгорчи живота на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Това стана по време на визитата му в Казахстан - Путин дойде в столицата на страната Астана.

По време на визитата на руския диктатор, домакините бяха се постарали да го посрещнат с "глезотийки" - например голям екран, на който беше прожектирано изображение на руското знаме. Само че украински хакери успяха "да пробият" екрана и там се появи украинското знаме.

Компанията, стопанисваща билборда, се оправда доста забавно - че "гафът" е станал заради "късо съединение":

Също толкова забавно, ако не и повече, говорителят на Путин Дмитрий Песков опита да избяга от един от най-належащите кризисни въпроси за Русия - този за обезценяващата се рубла. Песков доста плоско и неадекватно извъртя, че в Русия заплатите били в рубли, не в долари.

