Украински удар по цел в Курска област, пламна и руска нефтена платформа (ВИДЕО)

Хотел и автомивка горят в Рилск, Курска област, съобщават местните канали на Telegram. Прокремълските издания Russia Today и Mash съобщават, че става въпрос за украинско нападение, извършено с установка и ракети HIMARS. По предварителни данни трима души са тежко пострадали.

Украинският Telegram канал Exilenova обаче твърди, че е нанесен удар по оперативния щаб на руските въоръжени сили и че под развалините може да има военнослужещи.

Къщата на руски военнослужещ изгоря край Новосибирск, синът му е в реанимация с 90% изгаряния по тялото, съобщава Телеграм канала ASTRA. На 9 май в село Новоуляновско в Новосибирска област, избухва голям пожар – изгаря къщата на семейството на руски военнослужещ, който воюва срещу Украйна. Пожарът напълно унищожава сградата. Едно от децата, 12-годишният Евгений, получава 90% изгаряния по тялото и в момента се намира в реанимация в медикаментозна кома. Лекарите се борят за живота му.

Бащата на семейството – Андрей, е на фронта от две години, съобщават местните медии. Съпругата му Наталия и петте му деца са били вкъщи по време на пожара. Спасени са майката, осемгодишната дъщеря Лида, шестгодишните близнаци Дима и Витя и най-големият син Наби. След инцидента семейството временно се преместило в жилище под наем.

Пожар избухна и на сондажна платформа на „Белоруснефт“ в Русия, причинявайки срутване на част от конструкцията. Във видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как пламъци се издигат към небето, докато металната конструкция се срутва. Трима работници са ранени - всички са в интензивно отделение в тежко състояние.

