Украинският посланик във Франция: Общо 321 тежки танка са обещани на Киев

„Към днешна дата много страни официално потвърдиха съгласието си да доставят общо 321 тежки танка на Украйна“, каза Вадим Омелченко, украинският посланик във Франция, в интервю за френската телевизия BFM. „Условията за доставка варират за всеки случай и ние се нуждаем от тази помощ възможно най-скоро“, добави той. Омелченко не предостави разбивка на броя на танковете по страни.

Западът изпраща танкове на Украйна. Как ще реагира Путин? Ето разсъжденията на военен експерт

Припомняме, че през изминалата седмица стана ясно, че редица държави, сред които Съединените щати и Германия обявиха, че ще изпратят тежки машини за Украйна.

