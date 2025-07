Украйна атакува Русия с над 100 дрона - пак уцели важен химически завод, създаде хаос на летища и гари (ВИДЕО)

Украинските сили за поредна нощ пренесоха на територията на Русия войната, чието начало постави диктаторът Владимир Путин през февруари 2022 г. Мощна атака с дронове засегна няколко области на Руската федерация и се чуха експлозии. Според руското военно министерство противовъздушната отбрана е "прехванала и унищожила" 105 безпилотни летателни апарата - 26 над Белгородска област, 25 над Брянска област, 23 над Ростовска област, 9 над водите на Азовско море, 8 над територията на Краснодарския край, 5 над Ставрополския край, 3 над Курска област, 3 над Тамбовска област, 2 над Воронежка област, 1 над Орловска област.

🚨Southern Russia isn’t sleeping — a new wave of drone strikes has hit multiple regions



⚫ Nevinnomyssk: 37 drone impacts reported at Nevinnomyssky Azot, the region’s largest chemical plant. The mayor sounded upbeat: “No casualties,” “factory workers did great,” and “don’t… pic.twitter.com/3TeeKDiJDC — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2025

Заводът "Азот" пак бе поразен

Акцентът със сигурност е от Невиномиск в Ставрополския край. Там химическият завод "Азот" е бил атакуван за втори път през последните два месеца. През юни той преустанови дейността си след друго нападение с дронове. Reuters твърди, че предприятието доставя азотна киселина на завода "Свердлов" в Нижегородска област, която се използва за производството на октоген и хексоген, които, от своя страна, се използват за артилерийски снаряди. Два завода на "Еврохим" (Невинномиският завод „Азот“ и Новомосковският „Азот“) са изпратили най-малко 38 000 тона оцетна киселина и почти пет хиляди тона азотна киселина на завода "Свердлов".

За атаката срещу "Азот" в Невиномиск през нощта на 24 срещу 25 юли съобщават местни жители. Това се вижда и от кадри на очевидци. По-късно кметът на града показа видеозапис на завода в далечината и похвали работниците, като по този начин косвено потвърди, че именно това предприятие е било цел на нападенията. Той допълни, че няма жертви или щети. "37 полета, няма загуби, няма разрушения в града, <...>, работниците от завода са страхотни", бяха точните думи на градоначалника.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров засега не е коментирал нищо.

На 14 юни, в резултат на атака на 13 безпилотни летателни апарата на територията на завода в Невинномиск "Азот" са избити вратите, прозорците и помещенията на един от цеховете. Покривът на столовата и антидроновата защита на завода също са били повредени. След това 800 служители на химическия завод изчакали нападението в бомбоубежище - евакуация не била извършена. Работата на предприятието е трябвало да бъде преустановена, съобщи руският опозиционен Telegram кана ASTRA.

Припомняме, че заводът НАК "Азот" в Новомосковск, Тулска област, също беше атакуван от безпилотни летателни апарати поне три пъти тази година: Украински дронове не пощадиха 4 военни завода в Тула, пожар и във фабрика за снаряди (ВИДЕО).

Поразен е заводът за барут в Тамбовска област?

Освен това в Тамбовска област се чуват експлозии, а местните Telegram канали пишат за нападение срещу завода за производство на барут в Котовск. По-късно бяха публикувани видеоклипове с дим след удари в района на фабриката. Няма официални съобщения за нападението от руска страна.

Also this morning, Ukrainian drones reportedly targeted the Kotovsk Powder Plant—linked to Russian military production. The facility has been hit multiple times before. pic.twitter.com/1GOOCLjFg0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2025

Още атаки: в Ростовска област и Краснодарския край

Жителите на Новочеркаск, Ростовска област, отново съобщиха за голям брой безпилотни самолети и експлозии.

Оперативният щаб на Краснодарския край пък обяви, че фрагменти от дронове са повредили прозорците на къщи в районите Темрюк и Славянски. По предварителна информация - в двата случая няма пострадали. В село Курчанска в район Темрюк фрагменти от безпилотни летателни апарати са избили прозорците на две къщи. Също така в Славянск на Кубан в резултат на подобен инцидент са били повредени два прозореца на частна къща, гласи информацията.

Гара Тимашевск в Краснодарския край остава без електрозахранване след атака с дрон, ранени са двама пътници във влак, обяви по-късно губернаторът Венямин Кондратиев. "Краснодарският край беше подложен на масирана атака с безпилотни летателни апарати", написа той. "В Тимашевск отломки от дрон са паднали на територията на железопътната гара, като са повредили един от вагоните на пътнически влак, преминаващ през града. Двама души са получили леки наранявания. На мястото на инцидента бързо са пристигнали служители на Бърза помощ, специалисти от спешната помощ и специалните служби. Както съобщи началникът на района Андрей Палий, който работеше на мястото на инцидента по мое указание, на двама пострадали е оказана първа помощ. Единият от тях е отказал хоспитализация, а другият е откаран в областната болница. След оказване на първа помощ и преглед от лекарите пътникът е върнат на жп гарата по негово желание.

В момента влакът продължава да се движи по маршрута си. Железопътната гара Тимашевск е останала без електрозахранване, което вече е възстановено. Не са регистрирани щети по железопътната инфраструктура, няма и пожари“, добавя Кондратиев.

Имало е и удар в окупирания Донецк. Съобщава се, че нападенията са били насочени към района в близост до въглищната мина "Засядко", където са били събрани руски сили.

The moment of arrivals in occupied Donetsk. The strikes reportedly targetted the area near the Zasyadko coal mine, where Russian forces were gathered. https://t.co/KROFoUwfD4 pic.twitter.com/nUqUhyJD5C — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2025

Хаос на летища и гари

лан „Килим“ - т.е. забрана за излитане и кацане - бе въведен временно в Северна Осетия и други региони на Севернокавказкия федерален окръг поради заплаха от нападение с дронове. Временно бяха затворени и летищата във Владикавказ, Грозни, Минерални води, Налчик, Ставропол, Тамбов и Сочи, съобщи Росавиация.

На летището в Сочи например закъсняват над 30 полета.

По-рано сутринта прокремълският Telegram канал Shot, чийто основател е под санкции на ЕС, написа, че 45 самолета закъсняват при излитане и пристигане на летището. Там има дълга опашка, разказват очевидци пред канала. Хората не са особено изнервени и чакат планът „Килим“ да бъде отменен. Някои спят направо на седалките си, докато чакат полета си, допълва Shot.

Повече от 20 влака закъсняват в Южна Русия след атаките, обявиха от държавните железници. В Ростовска област, след атака с безпилотен самолет, е повредена контактната мрежа на гара Песчанокопская, а 10 влака са закъснели с до 5 часа.

В Краснодарския край след падане на отломки е повредена контактната мрежа на гара Тимашевская. Там са закъснели 12 влака. Един пътник от влака Москва-Новоросийск е бил ранен от фрагменти от счупен прозорец във вагона, гласи информацията на железниците.

Удари като този по гара Песчанокопская сериозно затрудняват руската логистика, особено маршрутите за доставки към окупираните Донецк и Мариупол.

In Salsk, Rostov region, a drone attack targeted the Pishchanokopskaya railway station. Such strikes severely complicate Russian logistics, especially supply routes toward Donetsk and the Mariupol axis. pic.twitter.com/OvEYcO7S4u — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2025