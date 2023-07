Украйна е свалила 36 руски крилати ракети (ВИДЕО)

33 от ракетите са от вида "X-101/X-555", а 3- "Калибър".

Още: 12 руски ракети летят към Украйна (ВИДЕО)

Ракетите клас "X" са изстреляни от 8 стратегически бомбардировача Ту-95МС от югоизток към запад, променяйки посоката на полета. "Калибър" са с морско базиране - те са изстреляни по-рано, като подготовка.

Zelenskyi's evening speech:



Today is a day that should end with a special thanks to all our air defense soldiers for every downed Russian missile.



Now the data is still being verified, but according to preliminary reports, more than 30 missiles were shot down during today's… pic.twitter.com/Qj7o6Sy8Ga