Украйна и ЕС подписаха пакт за сигурност. Зеленски: Нужен е мирен план в идните месеци

⚡️Ukraine and EU signed the security agreement Agreements on security guarantees were also signed with Lithuania and Estonia. pic.twitter.com/47zN71x49K

Споразумението с ЕС - блокът ще помага на Киев в 9 области на сигурността

Според проекта на документа, цитиран от "Ройтерс", споразумението с ЕС определя ангажимента на блока да помага на Украйна в 9 области на политиката за сигурност и отбрана, включително с доставки на оръжие, военно обучение, сътрудничество в областта на отбранителната промишленост и разминиране.

Още: Украйна получи още стотици милиони евро от Европейския съюз

Пактът - заедно с документите, подписани с Литва и Естония - има за цел да допълни други подобни споразумения, сключени между Украйна и нейните съюзници, докато тя продължава защитата си срещу руската инвазия.

Държави като САЩ, Великобритания, Франция и Германия вече сключиха такива споразумения с Киев.

Официални лица твърдят, че споразуменията не са същите като пакта за взаимна отбрана между страните от НАТО, а представляват ангажименти за предоставяне на оръжия и друга помощ на Украйна за укрепване на собствената ѝ сигурност и възпиране на бъдещо нахлуване.

Зеленски се похвали с начало на преговори за ЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е в Брюксел днес, 27 юни. Той отбеляза, че страната му вече започва реални преговори за членство в ЕС. "Днес съм в Брюксел, за да участвам в заседанието на Европейския съвет и да благодаря на всички европейски лидери за единството и за това, че потвърдиха необратимостта на нашия европейски курс", каза той.

Зеленски заяви, че ще се срещне с лидерите на ЕС и на държавите членки и ще проведе двустранни преговори. Той добави, че всяка стъпка е в името на приближаването на "нашата историческа цел - мир и просперитет в общия европейски дом".

In the past few days, Ukraine has started actual negotiations on EU membership. Today, I am in Brussels to attend a meeting of the European Council and to thank all European leaders for their unity and for affirming the irreversibility of our European course.



I will meet with… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2024

Още: Сърбия няма да ограничава продажбата на оръжия за Запада, макар те да отиват в Украйна

"Ще подпишем три споразумения за сигурност наведнъж, едно от които е с Европейския съюз като цяло. За първи път то ще осигури задълженията на всички 27 държави членки да предоставят широка подкрепа на Украйна, независимо от всички институционални промени вътре в нея", подчерта президентът. По-късно той обяви, че е подписал съответните договори с Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен (договора с ЕС), литовския президент Гитанас Науседа (пакта с Вилнюс) и естонския премиер Кая Калас (споразумението с Талин).

На 25 юни ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС.

"Днес ЕС подписва ангажименти за сигурност с Украйна. Тези ангажименти ще помогнат на Украйна да се защити, да се противопостави на дестабилизацията и да възпре бъдещи актове на агресия. Още едно конкретно доказателство за непоколебимата решимост на ЕС да подкрепя Украйна в дългосрочен план", написа в X председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

Today, with @ZelenskyyUa, the EU signs security commitments with Ukraine. These commitments will help Ukraine defend itself, resist destabilisation, and deter future acts of aggression.



More concrete proof of the EU’s unshakeable resolve to support Ukraine for the long haul. pic.twitter.com/MhEmVtDQST — Charles Michel (@CharlesMichel) June 27, 2024

Още: Шарл Мишел: Украинците защитават и страната си, и нашите общи ценности (ВИДЕО)

Призив за мирни преговори

"Украйна не иска да удължава войната, не искаме тя да продължава с години. При наличието на много ранени и убити, трябва да представим план за уреждане на конфликта в рамките на няколко месеца", заяви още Володимир Зеленски.

Още: Лагерът на Тръмп показа план за мир - ще принуди и Русия, и Украйна да преговарят

President Volodymyr Zelenskyi emphasized that Ukraine does not want to prolong the war, citing the high number of casualties. He stressed the need to present a settlement plan within several months, aiming for the second peace summit, to end the war. pic.twitter.com/801ZItdTKv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2024

Формулата за мир на Зеленски включва зачитане на териториалната цялост и суверенитета на Украйна, както и изтегляне на руските сили от незаконно окупираните украински земи. Десетки държави изразиха първоначална подкрепа за този план на Киев, включително България, и я затвърдиха на мирната конференция в Швейцария по-рано през юни.

Междувременно руският диктатор Владимир Путин има абсурдни искания за мирни преговори: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО).